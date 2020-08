Nepotism la varful statului: Beizadelele politicienilor, proptite in functii-cheie remunerate cu bani frumosi

Fiul lui Leoreanu, la MApN

Fata lui Iordache, la Cancelaria BNR

Nepoata lui Ciolacu, consilier la ICR

Fata lui Tutuianu, consilier la Primarie

Fiica senatoarei Arcan, vicepresedinte ANFP

Evident, atunci cand ii intrebi, politicienii se jura ca nu au nicio implicare iar copiii au obtinut posturile, pe bune, arata Digi 24 , intr-o investigatie jurnalistica.Fiul deputatului PNL lucreaza la Ministerul Apararii Nationale dupa ce, in trecut, a absolvit Academia Tehnica Militara. In luna aprilie a acestui an, dupa venirea PNL la guvernare, fiul parlamentarului a fost numit si consilier in cadrul ministerului economiei."A fost solicitat pentru cateva ore, el nu este angajatul lor, este doar consultant, consilier cu cateva ore, el este, pana la urma, ofiter inginer al MApN," explica Laurentiu Leoreanu, deputat PNL.Fiica fostului ministru al Justitiei Florin Iordache, actual vicepresedinte al Camerei Deputatilor din partea PSD si-a gasit un post chiar la Cancelaria Bancii Nationale a Romaniei, cu putin inainte ca deputatul sa fie numit in fruntea justitiei. Anterior, Delia Iordache lucrase in Ministerul Afacerilor Externe."Si copiii politicienilor trebuie sa aiba, sa lucreze undeva. Examenele sau modul in care anumite institutii ale statului angajeaza este o chestiune transparenta," declara Florin Iordache.Presedintele PSD Marcel Ciolacu are o nepoata. Andreea pe numele ei. In primavara acestui an nepoata a fost numita, din senin, consilier al presedintelui Institutului Cultural Roman, numire care, potrivit legii, nu presupune un examen. Presa a relatat ca, din acesta pozitie, nepoata liderului PSD a fost detasata la un compartiment din institutie numit Serviciul Marile Programe. Evident, tot fara examen."Nu m-a dus capul sa o pun nici sefa la aeroport, nici manager de spital cioclu. Andreea, nepoata mea, in afara ca este nepoata mea si consider ca este un copil deosebit, a terminat regia, arta fotografica cu nota 10 si cred ca o zona cum este ICR-ul este tocmai potrivita stilului ei si felului ei de a fi," declara Marcel Ciolacu.Fiica senatorului Adrian Tutuianu, fost membru PSD, fost ministru al Apararii si fost presedinte al Consiliului Judetean Dambovita, este angajata de cativa ani la Primaria Capitalei pe postul de consilier juridic. Aceasta a iesit din anonimat dupa ce a scris pe un site de socializare ca, cei care protesteaza in Piata Victoriei, impotriva legilor justitiei, sunt ca niste "oi" si ii este "scarba" de atitudinea lor. Tatal acesteia sustine ca nu are nicio legatura cu obtinerea slujbei de la Primarie."Fiica mea este absolventa Facultatii de Drept a Universitatii din Bucuresti, cu rezultate excelente. A urmat un master in strainatate la Bruxelles pe diplomatie, protocol si relatii internationale. A sustinut un concurs in urma cu cativa ani, in urma caruia ocupa un post de executie intr-o institutie publica. Nu este nimic special, nu i-a creat nimeni niciun avantaj, isi merita pe deplin postul pe care il ocupa," declara Adrian Tutuianu.Fiica senatorului PSD Emilia Arcan, Andreea Arcan Apostol a fost numita direct vicepresedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici in mai 2017, la doar patru luni de la preluarea guvernarii de catre PSD. A rezistat in functie atata timp cat a rezistat si partidul la guvernare, fiind inlocuita de liberali.Senatorul Emilia Arcan nu a putut fi contactata pentru un punct de vedere.