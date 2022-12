Nica: Ilie Serban este nou sef de la DGIPI

Noul sef al DGIPI este Serban Ilie Cornel, a anuntat duminica Dan Nica, ministrul Administratiei si Internelor.

"Nu vor fi concedieri ci vor fi reduse posturile de conducere in favoarea posturilor operationale pentru a putea debirocratiza acest domeniu si pentru a imbunatati activitatea fortelor de ordine", a declarat Dan Nica, ministrul Administratiei si Internelor.

Nica a precizat ca principala prioritate a Politiei Romane, incepand de luni, este combaterea evaziunii fiscale, programul "Strada 2009" si eradicarea gruparilor infractionale. Mai mult chiar, ministrul de Interne a precizat ca personal se va deplasa pe strada pentru a lua pulsul activitatii.

"Aceste modificari vor intra in vigoare cu ziua de luni si au ca scop eficientizarea activitatii, reducere sistemului birocratic din zona operativa a politiei. Din cele 22 de functii de director adjunct de la MAI au ramas 8. Din 33 de ofiteri cu functii mari de conducere si-au incetat activitatea 20 de ofiteri si 7 chestori generali.

Dan Nica a precizat ca mai mult de jumatate din functiile de conducere de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) au fost desfiintate. Astfel ca directiile generale au fost transformate in directii simple, iar agentiile si unele structuri din subordinea MAI, mutate la Politie.

Ministrul Administratiei si Internelor, Dan Nica, a anuntat ca ii numeste in functiile de adjuncti ai secretarului general ai ministerului pe comisarii sefi Octav Teodorescu si Aurelian Ghimbau, pentru o perioada de sase luni. Cei doi ii inlocuiesc, astfel, pe Danut Tudor si Ion Cuhuteanu.

De asemenea, ministrul le-a retras imputernicirea chestorilor Bolboseanu Constantin, Florin Trosca, Dumitru Parvu, de la Inspectoratul General al Politiei Romane, cel din urma fiind numit prim-adjunct al inspectorului sef al Politiei Romane, Petre Toba, alaturi de Mihai Calinescu si Tache Bocaniala.

Bolboseanu, Trosca si Parvu fusesera numiti in functiile pe care le-au detinut pana duminica de fostul ministru al Internelor, Gabriel Oprea.

"Am cerut ca toti cei care sunt in aceasta perioada la conducerea institutiilor MAI sa dea dovada de eficienta maxima si incepand de luni actiunile "Programul strada 2009", combaterea evaziuni fiscale sa prinderea criminalilor sa demareze in forta. In urma aprobarii de CSAT noua structura organizatorica a politiei de frontiera va fi restructurata si terminata pana la sfarsitul acestei luni", a declarat ministrul de Interne.

