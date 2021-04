Nicio zi fara "impunsaturi" in coalitie. Senator USR PLUS: "PNL s-a strans arici in jurul lui Chirica si Alexe"

Cristi Berea afirma, intr-un comunicat de presa, ca ambii lideri ai PNL Iasi, Mihai Chirica si Costel Alexe au probleme penale, dar ca partidul ii tolereaza si nu le cere sa faca un pas in spate."PNL s-a strans arici in jurul celor doi. Tacerea PNL este de neinteles, iar liderii liberali cred probabil ca vor reusi sa pacaleasca opinia publica, iar problemele penale ale celor doi sa fie date uitarii. Inclusiv presedintele Klaus Iohannis a cerut PNL in aceasta seara (marti seara - n.r.) sa reactioneze politic. Seful statului intelege gravitatea situatiei", a afirmat senatorul USR PLUS, Cristi Berea.Totodata, Berea sustine ca pozitia USR PLUS Iasi din Consiliul Local de a nu vota bugetul local propus de Mihai Chirica a fost una corecta, motivand ca "nu poti trece un buget inchinat mafiei imobiliare"."Descinderile procurorilor au aratat iesenilor cam ce buget a vrut Mihai Chirica sa treaca prin consiliul local: unul care sa ii permita in continuare actiuni infractionale si de care sa beneficieze doar o mana de oameni, cei din clanul primarului. Consilierii USR PLUS nu au votat bugetul pentru ca nu vor sa fie partasi la ingroparea orasului", a afirmat senatorul Cristi Berea.El sustine ca primarul Iasiului Mihai Chirica nu mai poate fi un partener credibil pentru USR PLUS si cere conducerii nationale a liberalilor sa curete filiala din Iasi a liberalilor."USR PLUS nu are vreo problema sa lucreze cu PNL la Iasi. Dar nu putem colabora cu inculpati penali si cu tot felul de specimene puse pe capatuiala", a mai spus senatorul USR PLUS, Cristi Berea.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca "ar fi cazul" ca PNL sa "reactioneze politic" in ceea ce priveste faptul ca atat seful CJ Iasi, Costel Alexe, cat si primarul Mihai Chirica sunt vizati de acuzatii ale procurorilor. "(...) daca nu o va face in urmatoarele zile, voi avea o discutie pe aceasta speta", a afirmat Iohannis. Intrebat daca vocea sa mai conteaza in PNL, seful statului a replicat: "Vom vedea".Klaus Iohannis a fost intrebat, marti, intr-o conferinta de presa, despre criteriile de integritate anuntate in campanie , in contextul in care seful CJ Iasi, Costel Alexe, si primarul din Iasi, Mihai Chirica, ambii de la PNL, sunt cercetati."Ar fi cazul sa reactioneze politic si PNL, daca nu o va face in urmatoarele zile, voi avea o discutie pe aceasta speta", a replicat Iohannis.