Fostul primar al Timisoarei, despre Dominic Fritz: "Sa te plangi de 80 milioane lei facturi de platit cand tu incasezi peste 40 de milioane pe luna este rusinos, pur si simplu"

Robu i-a transmis actualului primar ca "este rusinos" sa se planga ca are de platit facturi de 80 milioane de lei cand incaseaza 40 milioane lei si ca el a avut facturi cu 200 de milioane de lei de achitat, dar ca nu s-a panicat."Explicatie, poate intelege si domnul Fritz diferenta dintre a gestiona un buget anual de 1 - 1,5 miliarde euro si un buget al gospodariei tale cu prietena, tu, de fapt, fara salariu fiind! A auzit cineva de vreo problema a vreunei firme in raporturile cu Primaria Timisoara, timp de 8 ani, cat am fost eu Primar?In mod sigur nu, pentru ca asa ceva nu a existat! Sa te plangi de 80 milioane lei facturi de platit cand tu incasezi peste 40 de milioane pe luna, iar acum, la sfarsit de an si in primele trei luni ale anului urmator, mai ales in acestea, mult-mult mai mult, te descalifica total! Este rusinos, pur si simplu!", a scris Nicolae Robu.Nicolae Robu si-a continuat mesajul afirmand ca actualul edil, Dominic Fritz si consilierii acestuia "nu pricep, pur si simplu, nimic" si ca el, in calitate de primar a avut momente in care a avut de achitat facturi de 200 milioane de lei."Dl Fritz si consilierii sai prezentati ca mici genii, de fapt ca mari genii, consilieri care, de fapt, asa cum ne-a dezvaluit presa, anual au incheiat activitatea firmelor lor cu minusuri mari in raport cu cifrele de afaceri avute, nu pricep, pur si simplu, nimic.Totul, intr-o Primarie, trebuie vazut in dinamica lucrurilor, domnilor/doamnelor! Va asigur ca Primarul celei mai mici localitati din Romania stie asta! Eu am avut momente cu 200 de milioane lei de achitat -de aceea am spus si repet ca situatia de-acum e cea mai buna din ultimii multi ani!-, dar nu m-am panicat, nu m-am plans, ci am gestionat lucrurile cu calm si stiinta de a le gestiona, contand pe ceea ce stiam ca urmeaza sa incasez, respectiv sa-mi mai intre la plata. Si astfel, fara sa creez probleme nimanui, niciunui partener, am manageriat cu succes dezvoltarea in forta care a produs transformarile radicale in bine pe care oricine le poate vedea si de care se bucura si acest domn, de un an si ceva rezident in Timisoara, nu domiciliat in Timisoara, cum i-ar cere legea (dar legea se pare ca doar pentru unii e valabila in tara asta!)", a mai scris Robu.Fostul edil a mai precizat ca a preferat, in perioada de pandemie, sa amane plata unor rate pentru a directiona banii spre spitale."Mai adaug ceva: aceasta suma avuta la plata acum, la sfarsit de an, este pe fond de pandemie, cand zeci de milioane am cheltuit in plus fata de ce era prevazut initial, pentru spitalele orasului! Si-atunci, ca sa dau un exemplu, am preferat sa aman plata unor rate din cumpararea Campusului Colegiului Banatean, in valoare de circa 10 milioane lei, catre Episcopia Romano-Catolica, avand clementa din partea acesteia, clementa pentru care mereu am fost recunoscator si sa folosesc banii in campania anticovid, sa cumpar ventilatoare pentru ATI! Si n-am lasat Timisoara fara apa calda si caldura niciodata si chiar daca am fost la limita de mai multe ori an de an, nici macar n-am tulburat linistea cetatenilor, starnindu-le panica, ci am rezolvat problemele discret, doar de asta eram Primar sa le rezolv! Inca o data: rusine!", a transmis Robu.Nicolae Robu a adaugat, in final ca a dorit sa aduca aceste lamuriri din respect pentru timisoreni."Stimati timisoreni, aceste replici ale mele vin din respectpentru dumneavoastra, pentru toti, indiferent daca m-ati votat sau nu -mie imi e f bine, foarte foarte bine, credeti-ma, in profesia mea de profesor universitar, unde nu exista stres -ieri nu m-am ridicat timp de 5 ore din fata calculatorului, n-am fost disturbat de nici macar un telefon-, nu exista calomniile adversarilor, zilnice, nu exista ipocriziile colaboratorilor etc-.Daca nu le-as da, dumneavoastra ati fi dezinformati, pentru ca daca functioneaza ceva bine la aceasta echipa, este manipularea, intoxicarea, propaganda! Altceva -NIMIC!", a mai scris Robu.Actualul primar al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat intr-o conferinta de presa, ca Primaria Timisoara are plati restante de 76 milioane de lei."Momentan Primaria Timisoara are plati restante in suma de 76 de milioane de lei si unele din astea sunt inca in incindenta de 30 de zile, nu toate sunt deja creante, dar unele sunt peste 90 de zile, altele peste 120 de zile si eu incerc acum, cat se poate, sa platim tot ce ne-a ramas datorie de la administratia anterioara, dar din pacate s-a ramas cu acest sistem de a rostogoli platile de la o luna la alta si de a avea acest cerc vicios de intarzieri si sunt multi care sufera din cauza asta. Sper ca toti sunt constienti de ironia ca eu dau socoteala pentru niste decizii pe care nu le-am luat eu, si pentru niste contracte pe care nu le am incheiat eu si pentru niste proiecte pe care nu le-am conceput eu", a declarat Fritz.Citeste si: Spitalul de Urgenta Suceava nu mai are locuri libere la ATI. Situatie critica, a doua zi consecutiv