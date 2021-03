Nicolae Robu, fostul primar al Timisoarei: "Nu mai acceptam restrictii aberante. Inchiderea magazinelor la ora 18.00, o idee debila"

"Incompetenta este dusa prea departe! Nu mai acceptam restrictii aberante! Lasati-ne sa ne facem cumparaturile cand ne este la indemana si magazinele deschise cat doresc administratorii lor! Cu numar de persoane controlat inauntru, asta e cu sens si cu masti, de acord si cu asta! Si veti vedea ca numarul de imbolnaviri nu va creste ! Va creste, in schimb, daca le inchideti la ora 18.00, idee pur si simplu debila! Lasati-ne sa ne plimbam cat vrem si unde vrem, fie si cu masca - desi e demonstrat ca in aer liber masca nu-si are rostul! Si veti vedea ca numarul de imbolnaviri nu va creste! Ne veti imbolnavi, in schimb, de alte boli, veti afecta dezvoltarea biologica normala a copiilor nostri, tinandu-ne inchisi, frustrandu-ne de aer liber si de soare!Lasati-ne sa facem sport! Si veti vedea ca numarul de imbolnaviri nu va creste! Ne veti imbolnavi, in schimb, de alte boli, de bolile sedentarismului, ne veti face obezi, etc., veti afecta dezvoltarea biologica normala a copiilor nostri, daca ne impiedicati sa facem sport", a scris Nicolae Robu pe Facebook Fostu edil a afirmat ca angajatorii si angajatii trebuie sa fie ajutati "Concentrati-va pe respectarea normelor la locurile de munca! Ajutati-i acolo pe angajatori si pe angajati! Voi refuzati sa faceti studii stiintifice, pentru ca va place sa actionati discretionar!Studiile v-ar arata cat de fara sens sunt masurile pe care le luati! Uitati-va nu ce se intampla la Paris, unde masurile din care va inspirati nu produc niciun rezultat! Ba da, un rezultat produc: scot oamenii in strada! Vreti asta si la noi?! Uitati-va ce se intampla in Statele Unite ale Americii, in state precum Texas, Florida, etc, unde se traieste normal, doar cu cateva obligatii logice impuse de autoritati, acceptate de toata lumea tocmai pt ca sunt logice! Acolo sunt rezultate de imitat, din ce fac cei de-acolo trebuie sa ne inspiram!", a scris Robu.Cateva sute de oameni, majoritatea fara masca de protectie, au protestat fata de masurile de restrictie, in noaptea de duminica spre luni. Acestia s-au adunat in Piata Victoriei, dupa miezul noptii, iar de acolo, sub supravegherea jandarmilor si politistilor, au plecat spre Prefectura Timis, apoi s-au intors pe platoul din fata Catedralei Mitropolitane unde au ingenunchiat pe trepte si au rostit o rugaciune.Ulterior, protestatarii au plecat in mars in fata locuintei primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz , unde au cerut demisia edilului.Zeci de politisti si jandarmi au supravegheat multimea, iar actiunea s-a incheiat fara incidente majore.