Nicolae Robu, atac la Florin Cîțu și la primarul Timișoarei: "Dacă PNL-ul alunecă spre neomarxism îşi semnează singur desfiinţarea"

În plus, Robu a lăudat discursul susţinut de Ludovic Orban la depunerea candidaturii sale în cursa pentru şefia PNL, care a afirmat că partidul va acţiona în baza valorilor autentice, naţionale şi nu va cădea în direcţia neomarxist-progresistă.“Eu vreau să salut asumarea de către Ludovic Orban a unei moţiuni liberal-conservatoare. Nu prea s-a mai vorbit în România ultimilor ani despre valorile conservatoare şi este mare păcat, cu atât mai mult pentru că trăim vremuri tulburi, în care asistăm la o ofensivă a acestui progresism, deşi mie îmi vine pe limbă să-i spun neomarxism, care dă toată lumea peste cap, nu numai societatea românească.Eu văd aici, la noi, în Timişoara, ce s-a întâmplat în 9 luni şi jumătate de administrare neomarxistă. Este un dezastru absolut pe toate coordonatele şi am măsura cuvintelor. Dacă PNL-ul alunecă spre acest progresism, neomarxism, să fie în ton cu ceea ce este la modă acum, îşi semnează singur desfiinţarea. Va fi un dezastru total. Singura şansă este să-şi păstreze linia pe care foarte bine a formulat-o Ludovic Orban. Valorile esenţiale le-a enumerat pe toate în câteva fraze”, a precizat la B1 Nicolae Robu, susţinător al lui Orban în cursa pentru conducerea PNL.Remarcile lui Robu vin în contextul în care, joi seară, Ludovic Orban a anunţat, în cadrul unei conferinţe de presă, că şi-a depus moţiunea de candidatură pentru încă un mandat de preşedinte al liberalilor.“Astăzi mi-am depus oficial candidatura la funcţia de preşedinte al PNL pentru un nou mandat. Odată cu candidatura, am depus programul politic, moţiunea care prezintă viziunea mea despre evoluţia PNL şi viziunea mea despre cum PNL urmează să dezvolte România să îşi împlinească vocaţia de motor al modernizării, al dezvoltării şi al progresului şi al afirmării României pe plan internaţional. [...] PNL este un promotor al valorilor româneşti, al tradiţiilor româneşti, al personalităţii şi identităţii româneşti, al caracteristicilor specifice care ne dau unicitate.PNL este un partid care susţine instituţii fundamentale în societatea românească: Biserica, familia, satul românesc, cultura românească. PNL este un partid care, deşi susţine constant modernizarea şi dezvoltarea, respinge toate curentele neomarxist-progresiste, care în ultima vreme îşi fac loc pe nevăzute în minţile unor români. Suntem un partid puternic ancorat în tradiţia poporului român. De-a lungul istoriei, PNL a fost un partener al Bisericii, un susţinător al valorilor şi moralei creştine. La fel ne vom manifesta şi de-acum înainte”, a susţinut Orban.