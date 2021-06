Nicusor Dan: Am preluat un mandat cu datorii de trei miliarde. Exista 23 de motive de nelegalitate la PUZ-urile de sector VIDEO

Exista 23 de motive de nelegalitate la PUZ-urile de sector

"Vreau sa raspund direct unei probleme care este semnalata de multi bucuresteni, ca avem intarzieri in ceea ce priveste amenajarea parcurilor si in ceea ce priveste deratizarea si dezinsectia.Vreau sa spun la inceput ca nu este un mandat obisnuit cel pe care l-am preluat. Am preluat un mandat cu datorii curente de trei miliarde de lei, ceea ce inseamna metroul din Drumul Taberei, ca un reper de marime. Ceea ce inseamna ca aveam obligatia sa platim acesti bani pe loc, atunci. Am incercat sa esalonam, am avut conturile oprite. Nu a fost un mandat oarecare. Banii pe care nu-am avut in martie ii avem acum", a spus Nicusor Dan Primarul general Nicusor Dan anunta ca s-au identificat 23 de motive de nelegalitate la intocmirea PUZ-urilor de sector."O sa cer prefectului municipiului Bucuresti sa atace in instata cele 5 PUZ-uri de sector. In momentul in care el o face, ele vor fi suspendate si prin actaiunea prefectului", a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa primarul general Nicusor Dan.Acesta a explicat ca PUZ-urile au probleme fundamentale."Va spun in momentul acesta doar atat: am identificat 23 de motive de nelegalitate pe cele cinci PUZ-uri de sector si avem un raport asupra oportunitatii urbanistice a celor cinci PUZ-uri de sector intocmit de o echipa de urbanisti care spun, in esenta, ca aceste PUZ-uri nu au niste probleme punctuale, cum ar fi un numar de, sa zicem, o suta de terenuri la care schimb functiunea din spatiu verde in spatiu construibil, ci aceste PUZ-uri sunt fundamental gresite pe suprafete consistente de teren si nu se pune problema ca ele sa fie amendate partial", a precizat primarul.Primarul Capitalei afirma ca "urbanismul din Bucuresti este o golanie"."Asa cum am spus, urbanismul din Bucuresti in ultimii 15 ani a fost o golanie si apogeul golaniei este constituit de aceste PUZ-uri de sector. Ce fac aceste PUZ-uri de sector? Avem aici un exemplu: avem strada Matei Voievod - case parter, un etaj, doua etaje, trei etaje - pe aceasta strada se propun imobile de 14 etaje pe o strada cu profil de 7 metri. Intelegem cu totii ce inseamna asta pentru traficul de pe aceasta strada si mai intelegem ce inseamna pentru un locuitor, un cetatean al Bucurestiului care si-a cumparat o casa pe strada asta, pentru a trai intr-un cartier linistit. Si el, cu banii lui de o viata, s-a dus si si-a cumparat casa de pe strada asta pe care a platit-o cu mai mult decat o casa dintr-o zona aglomerata din Bucuresti, ca sa aiba o viata linistita. Daca PUZ-ul Sector 2 ramane in, vigoare maine vecinul poate sa construiasca 15 etaje, sa se uite la el in curte toti cei 300 de noi vecini ai lui. Asta este o problema", a mai afirmat primarul.Acesta a facut referire si la trafic."A doua problema este (...) ca noi traim deja intr-un oras pe care-l vedem ca nu face fata la trafic. In acest moment, orasul asta are mar probleme de trafic pentru ca este prea dens fata de reteaua stradala pe care o are si fiecare dintre aceste PUZ-uri de sector propun, nici mai mult nici mai putin, decat densificarea si mai mult a orasului. (...) E vorba de a densifica suprafete uriase ale acestui oras pentru a face traficul si mai insuportabil decat este in momentul acesta", a adaugat primarul.Nicusor Dan a aratat ca terenuri libere in oras, la cativa kilometri de zone bune, pot fi alocate constructiilor, insa cu o "planificare urbana" in sensul in care sa se prevada nu doar locuinte ci si scoli, zone verzi, unitati sanitare, fapt care nu se intampla acum pe cele mai multe dintre terenuri.El a mentionat in acest context ca locurile in care se construieste intens fara astfel de se vor transforma in 20 de ani in "ghetouri", atunci cand standardul de locuire va creste.Edilul a facut referire si la faptul ca PUZ-urile de sector duc la pierderea spatiilor verzi, subliniind ca masura de suspendare a acestor planuri a fost apreciata de Comisia Europeana "ca schimbare a atitudinii municipalitatii fata de problematica poluarii din Bucuresti".Nicusor Dan a vorbit si despre "problema securitatii investitionale" ridicata de actualele planuri urbanistice zonale care sunt suspendate, el aratand ca cinci din sapte planuri - el aratand ca au fost sapte fiindca doar la sectorul sase au existat trei PUZ-uri in ultimii 8 ani - au fost anulate de instanta."Cum e posibil ca din sapte PUZ-uri de sector cinci sa fie anulate de instanta? Adica tu reglementezi pentru sute de mii de oameni si stii de la inceput ca dai o documentatie ilegala si ii pui pe oamenii astia in situatia sa-si obtina o autorizatie de construire si dupa acea sa vina o hotarare a instantei si sa spuna ca este ilegala. E pur si simplu inadmisibil ca procedezi in felul asta si asta e motivul pentru care, cu putin exceptii nu avem mari dezvoltatori imobiliari recunoscuti international in Bucuresti. Pentru ca ei vor sa vina sa participe la o competitie economica corecta, civilizata si nu vor sa vina intr-o jungla in care regulile sunt impredictibile si sa riste sa-si piarda banii intr-o astfel de competitie incorecta", a mai afirmat primarul.