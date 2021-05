Primarul Nicusor Dan a convocat sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti pentru aprobarea bugetului. Intalnirea are loc la ora 15.30

Evenimentul va avea loc la sediul Primariei Municipiului Bucuresti, incepand cu ora 15,30, informeaza Directia de presa a institutiei, care precizeaza ca, in contextul situatiei generate de raspandirea virusului SARS CoV-2, lucrarile sedintei se vor desfasura online."Primarul General, Nicusor Dan , a convocat astazi, 7 mai, sedinta extraordinara de indata a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru aprobarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2021T, a transmis Primaria Capitalei.Nicusor Dan a transmis vineri dimineata, ca in urma discutiilor de joi seara, s-au inregistrat progresele sperate, in ceea ce priveste bugetul Capitalei Edilul a precizat ca s-au convenit o serie de ajustari la proiectul de buget, ajungand astfel la o forma acceptata de toata lumea. Dan a mai aratat ca sustine sporirea solidaritatii in coalitie, dar si realism maxim in privinta chestiunilor dificile. El afirma ca e posibila convocarea unei sedinte CGMB in urmatoarele ore.