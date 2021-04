Nicusor Dan, in sedinta CGMB in care se discuta bugetul, dupa ce USR PLUS a anuntat ca nu mai sustine proiectul: "Sunt uluit"

Consiliului General al Municipiului Bucuresti in care se va vota bugetul pentru 2021, ca nuintelege de ce consilierii USR PLUS s-au intors impotriva proiectului, pentru ca a fostdiscutat cu ei in prealabil."E o zi foarte importanta. De la inceputul acestui mandat am facut eforturi uriase sa tinempe linia de plutire primaria. Am gasit facturi neplatite de la inceputul anului 2019. Odatacu votarea bugetului, putem sa trecem la investitii.In ianuarie, consilierii, primarul, viceprimarii au audiat toti directorii din orimarie sidin instit subordonate intrebandu-i cum este bugetul, li s-a solicitat sa-si spuna parerea,au facut propuneri scrise. Cu cei doi viceprimari si directori am realizat un buget, opropunere de buget pe 15 martie. Ala e bugetul, bugetul de pe 15 martie", a declarat NicusorDan.Primarul Capitalei a spus ca este uluit de reactia consilierilor care spun ca nu sustinbugetul."Sunt uluit. Adica noi am avut un buget, primarul a discutat cu fiecare din grupurile deconsilieri in majoritate, consilierii au discutat si aucm venim si spunem ca e un alt buget.Nu se poate as ceva. Toate discutiile pe buget au avut loc, au fost constructive.Haideti sa ne grabim sa dam bucurestenilor investitiile pe care le asteapta", a adaugatprimarul general. Consilierii

USR PLUS din CGMB i-au solicitat primarului Capitalei, Nicusor Dan, sa retraga de peordinea de zi a sedintei Consiliului programata pentru miercuri, 28 aprilie, spunand ca vorun buget realist si ca "nu este momentul sa fim populisti".Consilierii generali ai USR PLUS acuza ca bugetul nici nu a fost discutat. Viceprimarul HoriaTomescu s-a declarat suprins sa vada ca bugetul este estimat la 7 miliarde de lei, cand toatediscutiile anterioare s-au referit la 4,5 - 5 miliarde de lei. "Noi vrem sa avem un bugetrealist. Nu este momentul sa fim populisti", a preciaza viceprimarul.Viceprimarul Capitalei, Horia Tomescu, a afirmat, marti seara, intr-o declaratie de presa, caechipa de consilieri generali USR PLUS a analizat bugetul propus spre aprobare de catreprimarul general."Actualul buget nu sprijina realizarea obiectivelor pe care le-am asumat", afirma Tomescu.Potrivit acestuia, veniturile sunt estimate la 7 miliarde de lei."Am fost surprins sa vad aceasta suma prinsa in buget, pentru ca in toate discutiile (...)sumele avansate au fost in jur de 4,5 - 5 miliarde de de lei. Am cerut notele defundamentare. Raspunsul primit de la directiile din primarie a fost ca primarul a interzisaccesul consilierilor la orice fel de detalii care sa explice forma actuala a veniturilor",sustine viceprimarul. Proiectul de

buget al Capitalei pentru anul 2021 se afla pe ordinea de zi a sedintei de miercuri, 28aprilie, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.Veniturile bugetului general centralizat al Municipiului Bucuresti pe 2021 au fost prognozatela circa 9,59 de miliarde de lei, potrivit proiectului.Cheltuielile bugetului general centralizat al Capitalei pe anul in curs sunt de circa 9,64 demiliarde de lei. Bugetul local prevede la venituri 6,9 miliarde de lei, iar la cheltuieli -circa 6,95 de miliarde de lei.Pentru Centrul de Creatie, Arta si Traditie al Municipiului Bucuresti sunt prevazuti 19milioane de lei, Directia Generala de Arhitectura Peisagistica si Monumente de For Public -peste 17 milioane de lei, Directia Generala de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti -474 de milioane de lei, Directia Generala de Politie Locala si Control a MunicipiuluiBucuresti - circa 65 de milioane de lei, Autoritatea pentru Supravegherea si ProtectiaAnimalelor - aproape 13 milioane de lei, Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane -49 de milioane de lei, la Administratia Fondului Imobiliar - circa 15 milioane de lei,Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti - peste 354 de milioane de lei,iar la Administratia Strazilor - peste 118 milioane de lei.Pe lista investitiilor se numara: Sala Multifunctionala - Complex sportiv Lia Manoliu - 1,4milioane de lei; realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public si adrumurilor aferente ansamblului Henry Coanda, lot I si lot II - 13,2 milioane de lei;revizuirea Planului Urbanistic General al Municipiului Bucuresti - 5 milioane de lei;finalizarea statiei de epurare Glina, reabilitarea principalelor colectoare de canalizare sia canalului colector Dambovita (Caseta) in Municipiul Bucuresti - Etapa II - aproximativ 700de milioane de lei; extinderea SEAU si construirea incineratorului de namol - 360 de milioanede lei; reabilitarea casetei si sistemului sau principal de drenare pe partea stanga acasetei (in sectoarele Ciurel-Unirii-Vitan) - 178 de milioane de lei; reabilitarea a circa 32de kilometri din reteaua de termoficare - 116 milioane de lei; pasaj Doamna Ghica - 39 demilioane de lei.Liderul consilierilor generali ai PSD , Aurelian Badulescu, a scris, marti, pe Facebook , caprintre amendamentele grupului PSD la proiectul de buget se numara urmatoarele: 200 demilioane de lei pentru STB SA, 400 de milioane de lei pentru Spitalul Metropolitan, 36,8milioane de lei pentru institutiile de cultura din subordinea Primariei Capitalei. In ceea cepriveste DGASMB, grupul PSD propune 230,8 milioane de lei pentru plata stimulentelorfinanciare.Alte amendamente vizeaza: majorarea cu 100% a nivelului alocatiilor de hrana pentruconsumurile colective din unitatile sanitare publice din administrarea ASSMB, 12,7 milioanede lei pentru proiectele "O sansa pentru cuplurile infertile-FIV2" si "Testare genetica lacancerul de san in stadii incipiente", 51 de milioane de lei pentru centrul medical "Sf.Stefan" si centrul de referinta pentru diabet "Nicolae Malaxa".La randul sau, consilierul general USR PLUS Ana Ciceala a scris, marti, pe Facebook, caimpreuna cu Manuela Muresan, presedintele comisiei de cultura, a depus mai multe amendamente:alocarea a 5 milioane de lei in plus pentru call-ul de proiecte pe OG 51/1998 de la ARCUB dinacest an, suplimentarea cu 1,4 milioane de lei a bugetelor pentru a asigura paza siadministrarea institutiilor gestionate de Muzeul Municipiului Bucuresti si Muzeul National alLiteraturii Romane, 800.000 de lei pentru reparatii urgente la Teatrul Bulandra.* Un alt proiect de hotarare de pe ordinea de zi prevede aprobarea transmiterii inadministrarea Consiliului Local al Sectorului 6 a terenului cerut de autoritatea localasituat pe bulevardul Timisoara pentru construirea unui spital.* Pe ordinea de zi se mai regaseste un proiect conform caruia Compania Municipala EnergeticaServicii Bucuresti SA isi schimba obiectul principal de activitate din "Lucrari de instalatiisanitare, de incalzire si aer conditionat" in "Lucrari de constructii a proiectelor utilitarepentru fluide" si isi extinde obiectul de activitate secundar.