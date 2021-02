Nicusor Dan cere suspendarea pentru doi ani a Planurilor Urbanistice Coordonatoare ale mai multor sectoare

Planurile au fost aprobate de majoritatea PSD ALDE , din Consiliul General, sub administratia Gabrielei Firea, fostul primar al Capitalei. PUZ-ul Sectorului 3 a fost anulat in instanta de cetatenie, dar decizia poate sa fie atacata cu recurs, potrivit Hotnews.ro Si PUZ-ul Sectorului 6 a fost anulat in prima instanta anul trecut, tot de catre cetateni, dar primarul Ciprian Ciucu si APM au facut recurs. Exista plangeri in vederea anularii si in cazul celorlalte sectoare mentionate Suspendarea PUZ-urilor ar urma sa inceapa din 5 martie, pentru 24 de luni, asta in cazul in care o sa fie aprobata. revederile de suspendare se aplica inclusiv certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire/desfiintare aflate in curs de emitere la data intrarii in vigoare a hotararilor, prevad proiectele de hotarare.