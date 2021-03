UPDATE Dan, despre bugetul Capitalei: "Reducem banii pentru festivaluri, targuri, decoratiuni. Renuntam la achizitii de autovehicule. Nu alocam bani pentru noi statui"

Primarul general al Municipiului Bucuresti, Nicusor Dan, a declarat, luni, ca in proiectul de buget pentru anul in curs nu sunt prevazute achizitii de noi autovehicule, fonduri pentru noi statui sau campanii publicitare, fiind reduse "substantial" sumele pentru festivaluri."Reducem substantial banii pe festivaluri, targuri, decoratiuni si alte asemenea. Bugetul pentru asemenea evenimente a fost in 2019 de peste 200 de milioane de lei. Bugetul pe care il propunem pentru 2021 este de cateva milioane de lei pentru evenimente culturale de notorietate, ajunse unele la zece editii. (...) Renuntam la achizitii de autovehicule - nu este o prioritate. Nu alocam bani pentru noi statui. (...) Nu alocam bani pentru campanii publicitare", a precizat edilul general, in cadrul unei conferinte sustinute la sediul PMB."Va informez asupra stadiului bugetului pe 2021 . E un buget prin care vrem sa iesim din minciuna, vrem sa iesim din delirul grandoman al fostei administratii, e un buget prin care vrem sa facem lucruri concrete si nu spoiala fostei administratii. E un buget prin care vrem sa stopam risipa si prin care vreau sa construim", a declarat Nicusor Dan, adaugand ca nu vor fi alocati bani pentru achizitie de noi autovehicule, campanii publicitare sau noi statui."Vreau sa repet situatia pe care am gasit-o. Datoriile curente erau de 3 miliarde de lei , echivalentul podului peste Dunare sau echivalentul metroului din Drumul Taberei. Am fost in colaps financiar, a existat riscul ca servicii esentiale sa nu poata fi furnizate, de exemplu transportul public sau incalzirea intr-un cartier", a precizat Dan, adaugand ca vor fi plafonati banii de salarii la nivelul anului 2020."Am gasit datorii neplatite, am avut discutii cu furnizori de servicii care mi-au spus ca li s-a propus de mai multe ori sa fie platite datoriile prin esalonari si ca primaria nu s-a tinut de cuvant. Si am avut discutii cu furnizori care au spus ca nu vor sa mai lucreze cu Primaria Capitalei. Procedural, am schitat impreuna cu viceprimarii schita bugetului pe care o propunem consilierilor generali, in cateva zile ei vor da forma finala a acestei schite a bugetului", a mai spus Nicusor Dan.