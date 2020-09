Nicusor Dan despre motiunea de cenzura: "Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD"

"Aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD", afirma Nicusor Dan care sustine ca "nu trebuie sa mai avem o Viorica Dancila , o Gabriela Firea sau alti oameni de-ai lui Dragnea in Guvernul Romaniei sau la Primaria Capitalei"."Esec major al PSD in Parlament, in plina campanie pentru alegerile locale! PSD n-a reusit sa asigure cvorumul pentru sedinta de dezbatere a motiunii de cenzura, deci se considera respinsa. De fapt, aceasta motiune n-a avut nicio legatura cu problemele Romaniei, ci doar cu dorinta de putere a PSD. Au vrut sa ajunga iar la guvernare pentru a falimenta si tara, dupa ce au falimentat Capitala. Ar fi vrut sa aduca la Palatul Victoria coruptia si risipa de la Primaria Capitalei, contraperformanta in atragerea fondurilor europene, dezinteresul pentru modernizarea infrastructurii de transport", a scris, luni, pe Facebook , Nicusor Dan.Acesta sustine ca "nu trebuie sa mai avem o Viorica Dancila, o Gabriela Firea sau alti oameni de-ai lui Dragnea in Guvernul Romaniei sau la Primaria Capitalei"."In mai putin de patru saptamani, putem opri dezastrul dupa patru ani de pesedism", a mai afirmat candidatul sustinut de PNL, USR si PLUS la Primaria Capitalei.Sedinta in care ar fi trebuit sa se dezbata si sa se voteze motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban a fost inchisa din lipsa de cvorum. IN sala au fost doar 226 de parlamentari , in conditiile in care trebuiau 233.