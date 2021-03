Mesajul lui Nicusor Dan pentru protestatari: "Ii rog sa se gandeasca si la cei pe care pot sa ii puna in pericol"

Concret, Nicusor Dan a facut apel marti la solidaritate si i-a rugat pe cei care protesteaza fata de restrictiile impuse in Romania in contextul pandemiei de COVID-19 sa o faca fara violenta si sa se gandeasca la cei pe care pot sa-i puna in pericol. Declaratia vine dupa ce in ultimele doua zile zile mii de persoane au protestat in Bucuresti si in tara fata de restrictiile de circulatie, inchiderea magazinelor de la ora 18.00 in weekend si impotriva "dictaturii medicale" si a purtarii mastilor in aer liber. Vreau sa fac un comentariu legat de criza sanitara in care ne aflam. Este nevoie de un efort de solidaritate din partea tuturor bucurestenilor si din partea tuturor romanilor. Inteleg ca este greu pentru toata lumea dupa un an de restrictii, insa este si mai greu pentru persoanele din sistemul sanitar si este si mai greu pentru persoanele care au rude, prieteni in spital cu aceasta boala. Suntem in criza sanitara, aproape in fiecare zi avem peste 1000 de noi persoane in Bucuresti infectate cu acest virus, este nevoie de efortul nostru a tuturor pentru a trece pe aceasta perioada dificila. Pe masura ce vaccinarea inainteaza, probabil ca vom fi mult mai bine in doua luni, e nevoie de efortul nostru pentru acest interval", a spus Nicusor Dan."Evident ca oricine are dreptul sa-si exprime opinia in democratie , evident ca oricine are dreptul sa protesteze impotriva deciziilor autoritatilor, insa ii rog pe cei care o fac sa o faca fara violente si sa o faca gandindu-se la cei pe care pot sa-i puna in pericol", a completat primarul Nicusor Dan la inceputul sedintei de Consiliu General de marti.