Nicusor Dan, despre reteaua de termoficare a Capitalei: "Trebuie sa facem un management de avarie, asta este ce putem sa facem iarna asta"

"Avem o problema de urgenta care vine iarna asta. Dupa cum stiti, ELCEN a comunicat ca, din cauza ca nu s-au facut reparatii in cursul acestei veri, cantitatea de apa pe care ei trebuie sa o introduca in retea este de trei ori mai mare decat in 2016 si se apropie de limita de la care nu se mai poate. (...) Deci noi trebuie sa facem din momentul in care ajungem acolo un management de avarie. Asta inseamna sa avem pregatite materiale pentru interventii de urgenta, sa avem pregatite echipe pentru interventii de urgenta si sa avem pregatite detectoare de avarii care sa faca astfel incat oamenii sa se duca precis la locul unde este avaria si in paralel sa facem o esalonare corecta a oamenilor care sunt afectati. Asta este ce putem face iarna asta", a spus Nicusor Dan, inaintea unei intrevederi cu ministrul Finantelor, Florin Citu El a sustinut ca "o sa fie sute de avarii"."O sa fie sute de avarii, nu putem sa le evitam. Totul este sa intervenim cat mai repede pe ele si sa le spunem celor afectati cat timp dureaza", a adaugat Nicusor Dan.