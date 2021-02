VIDEO Nicusor Dan: "Urbanismul din ultimii ani este o golanie"

Intr-o conferinta de presa sustinuta la sediul PMB, primarul general si-a exprimat speranta ca in sedinta de Consiliu General de vineri sa fie adoptate cele cinci proiecte de hotarare care prevad suspendarea unor PUZ-uri coordonatoare la nivelul sectoarelor 2, 3, 4, 5 si 6.Nicusor Dan a precizat ca, din cauza tipului de urbanism practicat in ultimii ani, bucurestenii stau multe ore in trafic si exista cartiere fara scoli. De asemenea, "zeci de mii de oameni care si-au cheltuit agoniseala de-o viata" pentru un apartament s-au trezit cu un bloc ridicat in fata ferestrelor lor. Edilul general a apreciat ca este absolut scandalos sa fie adoptate reglementari de urbanism care sa duca la diminuarea spatiilor verzi, in conditiile in care in Bucuresti zeci de mii de copii sufera din cauza bolilor respiratorii.Totodata, el a atras atentia asupra faptului ca, prin adoptarea PUZ coordonator Sector 5, pe linia de tren pe care ar putea fi realizat un metrou de suprafata (si pentru care exista acordul Ministerului Transporturilor) ar urma sa fie construite blocuri.