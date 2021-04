Fetita lui Nicusor Dan a fost confirmata cu COVID-19. Ce se intampla cu primarul Capitalei

"Fetita mea Aheea a iesit pozitiva la testul COVID-19. Nu are simptome, nu sunt motive de ingrijorare. Eu am iesit negativ la testare dar, fiind contact direct, trebuie sa stau in izolare 14 zile (de la testul ei), pana vineri, 30 aprilie. Voi continua sa-mi indeplinesc obligatiile de primar lucrand de acasa. Multa sanatate tuturor!", a scris Nicusor Dan luni pe Facebook