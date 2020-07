Nicusor Dan: Gabriela Firea "isi construieste mesaje omagiale" in timp ce 1.800 de imobile din Bucuresti nu au apa calda

"In timp ce primarul PSD Firea isi construieste mesaje omagiale din litere si propriul nume, in nu mai putin de 1800 de imobile din Bucuresti (21% din cele deservite), Termoenergetica nu furnizeaza de cateva zile apa calda", scrie pe Facebook Nicusor Dan, facand aluzie la sloganul de campanie al primarului Capitalei Gabriela Firea.El prezinta un tabel al blocurilor care, conform anuntului facut de Compania Municipala Termoenergetica, sunt deservite puncte de termice care "functioneaza sub parametri", existand promisiunea normaloizarii situatiei cel mai tarziu la ora 24:00."Acestea sunt cele raportate pe pagina operatorului, nu stim daca sunt toate. Va invit sa imi spuneti daca nu aveti apa calda si nu va regasiti in lista de mai jos", ii roaga Nicusor Dan pe Bucuresti.