Nicusor Dan a anuntat cand ar putea incepe lucrarile la Prelungirea Ghencea si Doamna Ghica. Primarul nu sustine continuarea Podului Ciurel

"Pe cele doua santiere de la Prelungirea Ghencea si Doamna Ghica mi-as dori sa incepem cat mai repede si aici este o problema financiara. Am virat ieri 10 milioane de lei catre Trustul de Constructii Metropolitane, care e compania Primariei - am decis s-o pastram (...) - din pacate am avut doar 10 milioane si nu vreo 50, cate i-ar fi trebuit ca sa inceapa lucrarile. O sa mai alocam bani pe 10 iunie , dupa ce primim cotele de la stat si eu sper ca, spre sfarsit de iunie, sa putem efectiv sa incepem lucrarile si la Prelungirea Ghencea si la Doamna Ghica. In sedinta de Consiliu de pe 2 iunie o sa votam proiectul de asociere cu Primaria Sectorului 2, astfel incat sa putem sa folosim si banii pe care i-au alocat in bugetul pe 2021 pentru Doamna Ghica", a explicat Nicusor Dan , intr-o conferinta de presa.El a estimat ca pasajul Doamna Ghica ar putea fi realizat pana la sfarsitul anului viitor.Primarul a adaugat ca la parcarea Cora - Pantelimon se lucreaza in prezent."La Parcarea de la Cora - Pantelimon lucrarile functioneaza prin bunavointa constructorului care are de luat de la noi vreo 40 de milioane si asteapta sa ii ia. De asemenea, vor demara foarte curand lucrarile la Cartierul Henri Coanda, care este o obligatie foarte, foarte, foarte veche a noastra, am avut chiar ieri o intalnire cu constructorul. Si acolo au fost niste intarzieri de plata din partea noastra, dar zilele urmatoare se va relua, in doua luni speram sa facem receptia pe lotul I si sper ca pana la sfarsitul anului sa terminam cu apa, canalizarea pe lotul II", a precizat Nicusor Dan.In ceea ce priveste Podul Ciurel, primarul general a declarat ca nu sustine continuarea proiectului, dar sunt necesare o analiza de trafic si ajustari minore, astfel incat ceea ce s-a realizat pana in prezent sa poate fi folosit in mod optim."In schimb, exista un proiect care este propus de Consiliul Judetean Ilfov si cu care suntem de acord si cu care si Ministerul Transporturilor este de acord, pentru ca autostrada de centura - deci nu soseaua de centura - sa fie legata cu mai multe intrari, care sa ajunga pana in interiorul Bucurestiului, printre care Bulevardul Timisoara, care sa fie prelungit peste centura, pana la autostrada de centura si, de asemenea, Calea Giulesti, care sa fie prelungita pana la Soseaua de centura. In momentul in care aceste doua drumuri vor fi realizate, vom avea mai multe iesiri din Bucuresti catre soseaua de centura si catre autostrada de centura si in felul asta o sa luam presiunea de pe Iuliu Maniu", a spus Nicusor Dan.