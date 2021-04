Nicusor Dan, prima reactie dupa ce bugetul Capitalei a fost respins: "Sunt motive greu de inteles pentru oricine"

"Azi, in sedinta Consiliului General, bugetul Primariei Municipiului Bucuresti pentru 2021 nu a obtinut numarul de voturi necesare. Sunt total nemultumit ca inceperea investitiilor si plata datoriilor risca sa intarzie, iar asta din motive greu de inteles pentru oricine", a scris edilul Capitalei pe pagina sa de Facebook El mentioneaza ca a propus un buget "care a fost dezbatut timp de sase saptamani cu partenerii din grupurile PNL , PMP si USR PLUS" si avea toate motivele sa creada "ca lucrurile merg in directia buna"."Acum, insa, consilierii generali USR PLUS au decis sa nu mai sustina bugetul , el obtinand doar voturile PNL si PMP in sedinta de azi. Avand in vedere aceasta situatie, astept de la USR PLUS propria varianta de buget, care sa respecte pe deplin obiectivele de investitii deja discutate, viziunea de dezvoltare pe care o sustinem impreuna si dorintele bucurestenilor si, in acelasi timp, sa nu arunce Primaria Capitalei in incapacitate de plata.Fac un apel la intelepciune si echilibru si am toata deschiderea sa ma asez din nou la masa ca sa rediscutam bugetul, excluzand insa orice conditionalitati care nu au legatura cu bugetul. Bucurestenii nu trebuie sa patimeasca in continuare din cauza unor ambitii nerezonabile", subliniaza primarul Capitalei.Proiectul de buget al Capitalei pentru anul 2021 nu a primit vot favorabil in sedinta de miercuri a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.In urma unei sedinte care a durat mai mult de trei ore, proiectul de buget al Capitalei a inregistrat 17 voturi "pentru", 22 "impotriva" si 14 abtineri.