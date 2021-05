Nicusor Dan vorbeste despre proiecte comune intre Bucuresti si Chisinau: "Am vorbit cu Andrei Nastase. E important ca relatiile dintre cele doua capitale sa se consolideze"

"Azi, la primarie, am avut oaspeti de la Chisinau - deputati ai Platformei DA in Parlamentul Republicii Moldova si consilieri ai acestei formatiuni in Consiliul Municipal Chisinau.Am discutat cu Andrei Nastase si colegii sai din Platforma DA despre posibile proiecte comune intre Bucuresti si Chisinau in domeniile culturii, educatiei si dezvoltarii urbane. E important ca relatiile dintre cele doua capitale sa se consolideze, cu obiectivul impartasit de a aduce mai aproape de Romania si Europa atat Chisinaul, cat si Republica Moldova.Mi-am amintit cu placere despre vizita pe care am facut-o la Chisinau (inclusiv la congresul de matematica) si le-am spus oaspetilor din Republica Moldova ca-mi doresc sa revin curand acolo. Mult succes tuturor celor care simt romaneste la Chisinau si in toata Republica Moldova!", a scris Nicusor Dan luni pe Facebook