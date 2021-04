VIDEO Nicusor Dan, somat de consilierii USR PLUS sa retraga bugetul pe 2021 de pe ordinea de zi a sedintei CGMB

"Vrem sa ne asezam la masa sa discutam si sa venim in fata bucurestenilor cu un buget realist, bazat pe venituri reale. Nu putem aproba ceva ce nu a fost discutat. E ca si cum Parlamentul ar fi in situatia de a aproba bugetul Guvernului fara sa stie pe ce se bazeaza. (...) Cerem primarului sa retraga proiectul. USR PLUS va vota bugetul doar dupa ce vor fi indeplinite aceste standarde. (...)Imediat ce bugetul va fi asezat pe niste fundamente reale si legale, grupul de consilieri USR PLUS din Consiliul General il va vota. Trebuie sa ne intoarcem la masa discutiilor in cel mai scurt timp posibil", a declarat, marti seara, viceprimarul Capitalei Horia Tomescu.El a sustinut ca actualul buget "nu sprijina realizarea obiectivelor" pe care consilierii USR PLUS le-au asumat in fata cetatenilor."In bugetul de anul acesta avem estimate venituri de aproape 7 miliarde. Am fost surprins sa vad aceasta suma in buget pentru ca in toate discutiile pe care le-am avut cu primarul si cu directorii din Primarie sumele avansate au fost in jur de 4,5 - 5 miliarde de lei. Atunci cand am vazut proiectul de buget pus in dezbatere publica si am vazut suma de 7 miliarde, am cerut nota de fundamentare, adica explicatiile pe care se bazeaza aceste sume.Raspunsul primit de la directiile din Primarie a fost ca primarul a interzis accesul consilierilor la orice fel de detalii care sa explice forma actuala a veniturilor. (...) Avem motive sa credem ca aceste estimari de venituri nu sunt realiste. In afara de 2017, cand veniturile bugetare au fost similare cu cele realizate, in ultimii trei ani acestea au fost exagerate cu cel putin 25%. (...)Nu putem sa ne mintim ca anul acesta, dintr-odata, o sa avem o multime de bani, daca in anii trecuti nu s-a intamplat asta. Daca facem asa, din toate cheltuielile pe care le planificam pentru sanatate, pentru asistenta sociala, mediu, sport si asa mai departe, va trebui sa taiem din bani. Noi vrem sa avem un buget realist, asa incat sa prioritizam cheltuielile si ele sa fie respectate. Nu e momentul sa fim populisti, ci sa fim responsabili si buni gospodari. Noi asta cerem de la primarul general pe care l-am sustinut. Vrem sa il sprijinim sa construiasca bugetul pe baze reale si sa spuna care sunt cheltuielile prioritare", a subliniat Horia Tomescu, in declaratia online sustinuta alaturi de consilieri generali USR PLUS.Consiliul General al Municipiului Bucuresti se reuneste miercuri intr-o noua sedinta, pe ordinea de zi figurand proiectul bugetului Capitalei pe anul 2021.