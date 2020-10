Nicusor Dan: Legea nu permite un al treilea viceprimar

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

"In acest moment, noi functionam dupa o lege, Codul Administrativ, iar Codul Administrativ spune ca Primaria Capitalei are doi viceprimari si protocolul semnat de PNL si USR PLUS vorbeste de un viceprimar de la PNL si un viceprimar de la USR PLUS. PNL si l-a desemnat pe Sebastian Bujduveanu acum cateva zile, USR PLUS si l-a desemnat inca de acum cateva luni pe Vlad Voiculescu . Deci pe ceea ce inseamna viceprimari discutia este inchisa", a declarat Nicusor Dan la RFI "In ceea ce priveste majoritatea din Consiliul General, aici stiti ca sunt 55 de consilieri, majoritatea simpla este de 28 de consilieri. PNL si USR PLUS au impreuna 29 de consilieri, deci cu unul mai mult decat majoritatea. PMP are cinci consilieri si da, mi-as dori ca in majoritatea care va guverna Consiliul General sa faca parte si PMP-ul, dar asta este o decizie pe care trebuie sa o ia impreuna, dupa ce este stabilita definitiv componenta Consiliului General, e o decizie pe care s-o ia impreuna consilierii celor trei partide", a mai declarat Nicusor Dan, potrivit sursei citate.