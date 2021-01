UPDATE VIDEO Nicusor Dan, despre bugetul pe 2021: "Vom reduce cheltuielile. Vom desfiinta companiile municipale"

Edilul a precizat ca datoriile curente ale Primariei totalizeaza in prezent 2,5 miliarde de lei.Suma inseamna aproximativ cat a costat realizarea metroului din Drumul Taberei. El a adaugat ca sunt blocate, din luna august a anului trecut, conturile PMB, motiv pentru care de exemplu nu pot continua lucrarile pentru Prelungirea Ghencea.Primarul general a solicitat sprijinul Guvernului, insa a precizat ca Primaria nu va cere mai multi bani decat alte administratii locale atunci cand va fi realizat proiectul de buget pentru acest an, iar PMB va iesi cu un proiect de buget in jurul datei de 1 februarie."Bucuresiul va deveni un oras de care vom fi cu totii mandri. Primaria Capitalei este din acest moment partenerul acestor uriase potentialitati pe care bucurestenii le au. La preluarea mandatului am spus ca prioritatile mele pentru lunile noiembrie, decembrie, vor fi criza sanitara si criza termoficarii. Pe ianuarie avem o criza pe deseuri si prioritatea pe luna ianuarie e elaborarea bugetului pentru anul acesta si investitiile pentru anii urmatori. In februarie vom incepe sa operationalizam marile lucrari pe care le asteapta bucurestenii in special in zona trafic, infrastructura si termoficare", a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul PMB.El a mai solicitat esalonarea datoriei la ANAF, prin STB, iar plafonul de indatorare sa fie ridicat."Incep cu zona financiara. Datoriile curente ale PMB sunt 2,5 miliarde lei si vreau sa exemplific ce inseamna. 2,5 miliarde lei inseamna aproximativ cat a costat metroul din Drumul Taberei, cat costa podul de la Braila pe Dunare. Toti banii acestia ar trebui sa ii platim acum. Aici ne-au adus floricelele si targurile si companiile municipale. Conturile PMB sunt blocate din luna august. Acesta e motivul pentru care nu putem incepe sa platim nicio lucrare de investitie. Nu putem sa continuam lucrarile pe prelungirea Ghencea pana cand nu vom debloca aceasta situatie financiara. Si solutia e una singura.Avem nevoie de sprijinul Guvernului. Nu cerem bani, nu cerem din bugetul de stat mai multi bani decat iau alte autoritati locale. Cerem datoria la ANAF prin STB sa ne fie esalonata si cerem sa ne fie ridicat plafonul de indatorare, pentru ca investitiile sa fie finantate exclusiv din fonduri europene din 2021. Asta e solutia si am speranta ca o sa o avem la sfarsitul lui ianuarie", a completat Dan.Edilul general a mai spus ca o dezbatere publica asupra bugetului PMB pe 2021 va avea loc saptamana viitoare, la care vor fi invitati si reprezentanti ai organizatiilor neguvernamentale. PMB va iesi cu un proiect de buget in jurul datei de 1 februarie, a mai precizat Nicusor Dan."In ceea ce priveste bugetul pe 2021, asa cum legea ne obliga, vom face o reala dezbatere publica asupra bugetului. Incepand de saptamana viitoare vom discuta cu directorii din Primarie si institutiile de subordine despre asteptarile pe care le au. La aceste discutii vor fi invitate ONG -urile. Saptamana urmatoare vom avea o discutie separata pe partea de investitii, pentru ca nu a fost clar cine de ce se ocupa.De exemplu anveloparea blocurilor si competenta pe sectoare. In jurul datei de 1 februarie, cand e asteptat sa vina si bugetul national, vom iesi cu un proiect de buget. Chestiunea companiile municipale au fost un dezastru pentru Primaria Capitalei. Nu mai spun de companiile care urmau sa aduca mai multi bani, compania imobiliara si de parking, care urmau sa aduca mai multi bani si nu au adus de loc. Reafirm vointa de a desfiinta aceste companii municipale si a mea si a CGMB. In acest week-end se finalizeaza negocierile si vor fi propusi oameni in consiliile municipale. Exista o sedinta azi la 15.30 si o sa particip. Din nou exista intregul suport al Executivului pentru desfiintarea companiilor", a conchis primarul general.Citeste si: