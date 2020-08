VIDEO Nicusor Dan: Vreau sa multumesc USR-PLUS si PNL pentru sustinerea candidaturii mele. Multi bucuresteni spun "salvati-ne de PSD"

"Vreau sa multumesc USR PLUS si PNL pentru sustinerea candidaturii mele la Capitala. In politica, lucrul cel mai important este sa asculti ce vor oamenii pe care tu vrei sa ii reprezinti. Multi bucuresteni spun ca orasul se indreapta intr-o directie gresita si care spun "salvati-ne de PSD ". Vreau sa rog sustinatorii sa ia exemplu de la organizatiile de partid , sa treaca peste lupta politica si sa creada in proiectul mare cu care venim azi in fata dumneavoastra", a declarat Nicusor Dan.Acesta sustine ca vrea sa creeze "infrastructura noua pentru sanatate si educatie", dar explica si ce inseamna mai exact "Noul Bucuresti"."Noul Bucuresti va fi prietenos cu bucurestenii, cu mame si copii, cu biciclistii, cu varstnicii, cu pietonii, cu conducatorii auto. Noul Bucuresti inseamna o administratie cinstita, moderna, profesionista. Proiectul "Noul Bucuresti" inseamna acel oras pe care bucurestenii il merita si ii invit pe toti bucurestenii sa participe impreuna cu noi", a mai declarat Nicusor Dan.