Secretarul de stat Ioana Mihaila ar putea fi nominalizata de USR PLUS pentru postul de ministru al Sanatatii. Ce functie ar urma sa ocupe Vlad Voiculescu

Sunt mari sanse ca fostul ministru Vlad Voiculescu sa fie consilier onorific al ministrului, potrivit unor surse din alianta de guvernare.Conform surselor citate, USR PLUS vor merge la intalnirea de marti, de la ora 16:00, cu partenerii de alianta, cu propunerea ca Ioana Miharila sa fie ministru al Sanatatii.Aceleasi surse se refera la posibilitatea ca Vlad Voiculescu sa fie consilier onorific la minister Liderii coalitiei de guvernare se intalnesc din nou marti, de la ora 16:00, in incercarea de a solutiona blocajul aparut dupa revocarea lui Vlad Voiculescu de la Ministerul Sanatatii.Cele patru ore de discutii desfasurate in urma cu o zi s-au incheiat fara niciun rezultat, iar un termen pentru a se ajunge la o decizie este greu de prevazut, in conditiile in care USR PLUS insista asupra faptului ca nu ii mai acorda sustinerea premierului Citu si refuza sa numeasca un titular la Sanatate in actualele conditii.In acest timp, premierul Citu si UDMR afirma ca actuala coalitie este cea mai buna solutie pentru Romania si ca nu exista alternativa.Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, anunta ca s-ar putea renunta la solicitarea ca Florin Citu sa nu mai fie premier , pentru deblocarea crizei guvernamentale. Acesta este de acord ca demiterea unui ministru este atributul premierului, insa si USR PLUS ar putea vota, constitutional, orice in comisiile din Parlament, ar putea respinge proiecte ale Guvernului sau chiar ar putea vota o eventuala motiune de cenzura. "Aducerea atributului constitutional in discutie intre niste parteneri nu va face decat sa fragilizeze coalitia", afirma Mosteanu.Intrebat in ce conditii ar renunta USR PLUS la solicitarea ca Florin Citu sa nu mai fie premier, Mosteanu a afirmat: "In niste conditii clare, care vor fi enuntate astazi in sedinta de la ora 16. Niste conditii care sa aseze colaborarea in coalitie pe niste baze de colegialitate. Aducerea atributului constitutional in discutie intre niste parteneri nu va face decat sa fragilizeze coalitia, pentru ca da, poate sa demita, constitutional, pe cine vrea, cand vrea, din Guvern, insa la fel si noi, USR PLUS sustine cu 33% din voturi aceasta coalitie in Parlament, avem atributul constitutional sa votam ce vrem in comisii sau in plen, sa respingem de exemplu un proiect al Guvernului sau sa votam o motiune de cenzura. Ei bine si unde ajungem cu asta? Nu ajungem nicaieri, nu. Trebuie sa ne asezam la masa, avem experienta, am lucrat ani de zile cu parteneri in privat si in politic, stim sa conducem echipe, vrem sa vedem acest lucru si de la domnul Citu ca devine un partener al echipei dansului, al echipei ministeriale, un partener pentru reforma la care ne-am angajat cu totii".Despre posibilitatea ramanerii in coalitie, cu Florin Citu premier, Mosteanu a replicat: "Exista aceasta posibilitate, da, daca reusim sa asezam coalitia pe noi baze".Mosteanu s-a referit la completarea acordului de colaborare."Renegociere e prea mult spus, doar completare, as zice, mai degraba, cu noi idei, un mod de lucru mai detaliat, care da, poate ca ar fi trebuit sa fie detaliat de la inceput, din decembrie, de cand am semnat acel acord de coalitie. Am avut multa bunavointa si am spus ca anumite lucruri sunt considerate cumva de bun simt si nu trebuie sa le detaliem acolo. Iata ca la aproape patru luni dupa acel moment este nevoie sa clarificam modul in care colaboram in aceasta coalitie", a mai declarant Mosteanu.Liderul deptatilor USR PLUS afirma ca una dintre problemele care trebuie discutate este modalitatea de demitere a unui ministru din partea partenerilor, dar sunt "multe altele" care trebuie discutate.