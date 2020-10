Nou scandal in USR? Partidul invalideaza candidatura lui Vlad Teohari la alegerile parlamentare in urma unui aviz al Comisiei de arbitraj

Vlad Teohari a semnat anul trecut o scrisoare deschisa initial de Mihai Gotiu in care peste 100 de membri USR reclamau executiile din partid . Demersul fusese determinat de excluderea Olimpiei Ardelean ca urmare unei postari de pe contul ei personal de Facebook , in care sesiza nereguli din cadrul organizatiei judetene Ilfov. In acest sens, Comisia de arbitraj a USR il acuza pe Teohari ca s-a manifestat public impotriva unei decizii interne a partidului si ca in acest mod ar fi adus prejudicii de imagine."De retinut faptul ca, raportat la materialul probator administrat in prezenta cauza, prin semnarea unei scrisori publice, scrisoare care a si fost prezentata in cadrul presei nationale, alaturi de alte persoane, candidatul Vlad-Mihai Teohari, pe de o parte a criticat o decizie interna USR, iar pe de alta parte a manifestat o pozitie publica, tocmai in contra unei decizii interne.Mai retine Comisia si aceea ca respectiva decizie de BN (excluderea Olimpiei Ardelean), nu era o decizie definitiva, aceasta fiind supusa arbitrajului intern. Candidatul Vlad-Mihai Teohari, nu doar ca a criticat astfel o decizie interna, dar in mod indirect aceasta actiune a dansului poate fi retinuta si ca un element de presiune asupra Comisiei Nationale de Arbitraj a USR inspre o anume directie de solutionare a cauzei", se arata in decizia Comisiei de arbitraj a USR, publicata de Adevarul.Anuntul referitor la invalidarea candidaturi lui Vlad Teohari a fost facut de Olimpia Ardelean, care afirma ca votul a fost foarte strans, 13 - 12. Ea sustine ca cele 13 voturi in baza carora a fost luata decizia apartin lui Dan Barna , Catalin Drula, Ionut Mosteanu, Claudiu Nasui, Cristian Alin Mos, Radu Mihail, Vlad Botos, Liviu Malureanu, Diana Muresan, Silvia Dinica, Iulian Bulai, Catalin Stancu, Cristina Pruna.Ea se intreaba daca vor fi invalidati toti semnatarii scrisorii in care erau semnalate nereguli in USR, precizand ca "sunt nume ca Stefanuta, Ciceala, Presada, Vlad Alexandrescu , Gotiu, Dobrev, Seidler, Tudor Benga, Prisnel, Stelian Ion, Andrei Macsut".Mihai Martin reclama pe Facebook ca a comentat decizia pe grupul intern al partidului, dar acesta i-a fost sters. Il posteaza din nou pe propria pagina si isi anunta demisia."Salutare! Cum am mai spus-o, imi place sa nu intru in conflict cu propria constiinta. Acum putin timp, am citit pe pagina USRPLUS - Revolutia bunei guvernari, despre decizia luata in aceasta seara de Biroul National de invalidare a candidaturii la alegerile parlamentare a lui Vlad Teohari, care castigase detasat alegerile interne in cadrul USR Diaspora, pe motiv ca a semnat in decembrie o scrisoare prin care multi membri USR nu sustineau excluderea din partid a lui Oli Ardelean, raportor de integritate.Asta inseamna ca vor fi invalidati si alti semnatari, care vor castiga alegerile interne, Echipa Barna continuandu-si astfel, din pacate, actiunile ce au dus USR la scorul mic pe care il are acum. Comentariul pe care l-am facut la respectiva postare, mi-a fost sters, l-am mai pus odata si mi-a fost "limitat temporar de catre un administrator dreptul de a comenta pe pagina". Prin urmare, las aici comentariul si imi anunt demisia din USR. Sa fim sanatosi, daca se poate si la cap!", a scris el.