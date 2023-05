Noul ministru de Externe, investit marti in functie

La nici nici patru zile de la demisia lui Adrian Cioroianu din fruntea MAE, noul ministru de Externe, Lazar Comanescu va depune marti, la ora 15:00, juramantul de investitura, se arata pe site-ul presedintiei.

Presedintele Traian Basescu a semnat, luni, decretul de numire in functie a lui Comanescu, decret ce a fost trimis spre publicare la Monitorul Oficial.

Lazar Comanescu face parte din vechea garda de diplomati. El a intrat in MAE inainte de 1989, in perioada in care Securitatea controla strict acest domeniu. Din actuala echipa de consilieri, cu exceptia lui Constantin Degeratu, acesta ar fi primul care se afla in sistemul puterii de stat dinainte de 1989.

Adrian Cioroianu a anuntat, vineri seara, ca in urma scandalului provocat de cazul Crulic, a decis sa demisioneze din functia pe care o detinea in Guvern. Demisia a fost acceptata rapid de premierul Calin Popescu Tariceanu.