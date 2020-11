Noul presedinte al CJ Prahova anunta ca va concedia peste 300 de angajati: "Am gasit o structura de personal plina de pile de partid, fara chef de munca"

"Actuala structura de personal a Consiliului Judetean, pe de o parte am gasit-o plafonata, fara chef de munca, fara o cultura a obiectivelor clara, pe de alta parte, hai sa spunem, plina de pile de partid ", si-a explicat Dumitrescu decizia.In plus, noul presedinte al CJ afirma ca acesti angajati ar "duce de rapa" obiectivele pe care si le-a propus."Din ce am invatat la scoala, din experienta de viata, stiti ca am avut ocazia sa studiez destul in tara asta sau in lumea asta, am facut inclusiv la Harvard, acolo te invata cand te apuci de o treaba trebuie sa stabilesti obiectivele, strategia, misiunea ta si apoi trebuie sa ai o structura care sa urmeze aceste obiective, aceasta strategie. Strategia noastra ar fi << Prahova pe primul loc >>, sloganul de campanie , ceea ce inseamna pentru noi sa fim pe primul loc la atragerea de fonduri europene, la o administratie eficienta, sa cream noi locuri de munca, sa avem spitale noi, curatenie.Pentru a face asta iti trebuie o structura de personal in stare sa execute aceste obiective. Actuala structura de personal a Consiliului Judetean, pe de o parte, am gasit-o plafonata, fara chef de munca, fara o cultura a obiectivelor clara, pe de alta parte, hai sa spunem, plina de pile de partid, asa ca actuala structura nu ar face decat ceea ce ne-am propus ca obiective si ceea ce asteapta oamenii care ne-au votat sa se duca de rapa. De aceea am hotarat sa propunem o noua organigrama a aparatului de specialitate al CJ si de asemenea desfiintarea a doua Directii", a explicat noul presedinte al Consiliului Judetean Prahova decizia de a face concedieri in cadrul structurii in fruntea careia a fost ales.Acesta a invocat de asemenea "responsabilitatea cheltuirii banilor" despre care spune ca "nu sunt multi".Astfel, Iulian Dumitrescu a anuntat ca pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Prahova, care are in prezent 247 de persoane, a fost propusa reducerea cu 101 persoane. 15 dintre cele 27 de functii de conducere ar urma sa dispara."Economia la bugetul CJ ar fi cam 120 de miliarde de lei vechi pe an sau, pe patru ani, 480 de miliarde", a explicat noul sef al institutiei.Acesta a mai declarat ca sunt angajati opt pompieri care au ca sarcina sa stinga incendiile la CJ, cu salarii 5.000-6.000 de lei.Dumitrescu a anuntat ca propune, de asemenea, desfiintarea Directiei de Plante si Intretinere Drumuri Judetene, care are 55 de posturi, unde salariile se ridica la 4 milioane de lei, echivalentul a ceea ce "au produs" angajatii directiei intr-un an."Practic, 55 de oameni munceau pentru a produce o cifra de afaceri de 15.000 de lei pe zi sau 1.500 de lei profit ca sa platesti 55 de oameni. Aici economia, daca am externaliza intretinerea, ar fi macar patru milioane de lei pe an, asta inseamna 16 milioane pe patru ani de zile", a mai afirmat Iulian Dumitrescu.Noul sef al CJ Prahova mai sustine desfiintarea Directiei Judetene de Paza din cadrul CJ, care are 159 de posturi si care asigura paza obiectivelor, detinute de CJ, paza fiind asigurata, partial si in urma unor contracte cu privati."La Directia de Paza ne costa 30 de lei pe ora plus intretinere, echipamente si tot ce mai e pe acolo, la ce am gasit la ora asta externalizat ne costa 13-14 lei pe ora si evident ca nu putem sa continuam asa. Aici in mod normal economia ar fi de vrei 80 de miliarde de lei vechi pe an. In total ar fi aproape o mie de miliarde de lei vechi in patru ani de zile", a mai afirmat Dumitrescu.Acesta a precizat ca din totalul de 101 posturi care ar urma a fi desfiintate in aparatul propriu al Consiliului Judetean zece sunt vacante, celelalte fiind ocupate.Concedierile care ar avea loc in urma modificarii organigramei propuse de noul presedinte al Consiliului Judetean Prahova ar putea avea loc daca membrii CJ alesi in 27 septembrie vor vota propunerea.Teoretic, PNL, din care face parte Iulian Dumitrescu formeaza o majoritate impreuna cu USR -PLUS, cele trei formatiuni mergand impreuna la alegerile locale pentru CJ Prahova.Presedintele CJ Prahova sustine ca va "continua analiza si la restul institutiilor din subordinea CJ Prahova".