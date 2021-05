Ministrul Sanatatii, despre ideea de a nu se mai purta masca in birourile unde toti sunt vaccinati: Am convenit ca persoanelor vaccinate sa le permitem mai multa libertate

"Am avut o discutie pe aceasta tema cu premierul Citu chiar astazi si am convenit ca, pe masura ce inaintam cu campania de vaccinare, persoanelor care sunt vaccinate sa incepem sa le permitem mai multa libertate si sa revina cat mai repede la viata dinainte de pandemie. Una dintre aceste idei a fost tocmai aceasta permisiune pentru cei care lucreaza in birouri, daca sunt toti vaccinati dintr-un anumit spatiu inchis, sa poata sa nu poarte masca. Evident ca inainte de a da liber la astfel de prevederi va trebui sa verificam cu Institutul National de Sanatate Publica si cu specialistii pe care ii avem in sanatate publica", a explicat Ioana Mihaila, miercuri seara, la TVR.Ea a afirmat ca "pare o idee fezabila", aratand ca se bazeaza pe comunicate date de CDC (Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor din SUA) conform carora pentru persoanele care sunt vaccinate complet se poate incepe sa se renunte la masca in spatiile inchise.Referitor la renuntarea la masca de la 1 august, ministrul Sanatatii a precizat ca depinde unde se renunta la masca."Incurajez si eu renuntarea la masca in anumite conditii, in afara spatiilor inchise, in locurile care nu sunt aglomerate si pentru aceste zone termenul de 1 august cred ca este unul fezabil", a declarat Ioana Mihaila.Premierul Florin Citu a anuntat ca o sedinta a comitetului interministerial pentru revenirea la normalitate va avea loc vineri si a propus ca in toate birourile in care persoanele sunt vaccinate impotriva COVID-19 sa nu mai fie purtata masca de protectie, masura care ar putea fi aplicata de la 1 iunie."Cel mai bun stimulent este revenirea la normalitate, o viata fara masca, in care sa putem sa circulam liber, oricand, oriunde. Acesta este cel mai bun stimulent, nu cred ca este nevoie de altceva. Noi am oferit companiilor in Romania centre de vaccinare, in companii se poate face acest lucru. In acelasi timp, va fi inca o propunere pe masa comitetului interministerial pe care am facut-o ca in birouri, in companii, daca toate persoanele sunt vaccinate sa nu se mai poarte masca, de exemplu.Sunt propuneri care sunt pe masa si exista aceste motivatii si in Romania. Vom vedea motivatii financiare daca este nevoie mai tarziu, dar eu cred ca suntem oameni responsabili si vrem sa revenim la normalitate cat mai repede. Este o propunere pe care am facut-o comitetului interministerial. Este pe masa comitetului. Vom vedea ce spun cei de la Ministerul Sanatatii, cei de la Ministerul Afacerilor Interne. Toti sunt acolo si vom vedea care sunt opiniile lor. Este ceea ce eu cred ca se poate face daca intr-un birou toate persoanele sunt vaccinate - sa poata sa stea fara masca", a declarat Florin Citu, la finalul sedintei de miercuri a Guvernului.Seful Guvernului a adaugat ca nu vor fi ridicate masurile de restrictie, daca nu va fi atinsa tina de 5 milioane de persoane vaccinate pana la data de 1 iunie.