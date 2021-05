Sesizarea PSD privind numirea directorilor generali interimari ai SRTv si SRR va fi discutata in CCR pe 16 iunie

PSD sustine in sesizarile depuse la Curtea Constitutionala ca Hotararile Parlamentului prin care Ramona Saseanu a fost numita director general interimar la Societatea Romana de Televiziune si Liviu Popescu director general interimar la Societatea Romana de Radiodifuziune au fost emise cu incalcarea art. 1 alin. (2) si (5) din Constitutie.Social-democratii considera ca nu au fost intrunite conditiile prevazute de lege in privinta numirii celor doi, incalcandu-se si alin. (3) si (5) ale art. 1 din Legea fundamentala, care prevad ca Romania este stat de drept, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.Ramona Saseanu si Liviu Popescu au fost numiti pe 11 mai, de Parlament, directori generali interimari ai SRTv, respectiv SRR, dupa ce plenul a respins rapoartele de activitate si conturile de executie bugetara pe anii 2017, 2018, 2019, ceea ce a dus de demiterea Consiliilor de Administratie ale celor doua societati."In mod abuziv, desi ora era inaintata, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului au hotarat convocarea Birourilor permanente reunite in vederea sesizarii celor doua comisii de specialitate ale Camerei Deputatilor si Senatului pentru a dezbate propunerea de numire a unui director general interimar al Societatii Romane de Televiziune. La insistentele Grupului parlamentar PSD a fost acordat un termen foarte scurt, contrar tuturor cutumelor parlamentare, de o ora pentru a oferi posibilitatea altor candidati sa-si depuna candidatura. Impotriva dispozitiilor regulamentare si legale, comisiile in aceeasi zi au inaintat avizul comun prin care au analizat trei candidaturi depuse si au propus plenului reunit, numirea in functia de director general interimar a doamnei Ramona Saseanu", se arata in contestatia PSD depusa impotriva numirii directorului interimar in fruntea SRTv.O motivatie similara a fost exprimata de PSD in contestatia depusa impotriva numirii lui Liviu Popescu la SRR.Potrivit documentelor trimise de social-democratii la CCR, la SRTv si SRR au fost numiti directori generali interimar "prin interpretarea gresita a legii si incalcarea acesteia"."Singura prevedere legala aplicabila situatiei din data de 11 mai 2021 ar fi fost incadrarea in art. 46 alin (7), intrucat au fost respinse de catre plenul reunit al Parlamentului rapoartele de activitate si de executie bugetara, fiind necesara, ulterior, declansarea procedurii de numire a unui nou Consiliu de Administratie al Societatii Romane de Televiziune, fara a avea posibilitatea conferita de textul legal de a numi un director general interimar de catre plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului.Nimic nu a impiedicat majoritatea ca, in cadrul unui Birou permanent reunit, sa declanseze aceasta procedura, cu atat mai mult cu cat cvorumul de sedinta a fost indeplinit. In schimb, a fost numit un director general interimar prin interpretarea gresita a legii si incalcarea acesteia", se mai arata in contestatia privind numirea de la SRTv, un argument similar fiind si in contestatia privind numirea de la SRR.In 11 mai, Parlamentul a decis numirea Ramonei Saseanu, propusa de PNL , in functia de director general interimar al Societatii Romane de Televiziune, cu 240 voturi "pentru" si 135 "impotriva". Liviu Popescu, propus de USR PLUS, a fost numit de Parlament director general interimar al Societatii Romane de Radiodifuziune cu 237 voturi "pentru" si 134 "impotriva".