O fosta primarita, condamnata pentru fraudarea fondurilor europene, candideaza din partea PNL pentru un nou mandat dupa ce si-a "albit" cazierul

Fosta primarita din Periam a fost condamnata in anul 2014 definitiv la doi ani de inchisoare cu suspendare, arata adevarul.ro. Potrivit sursei citate, la algerile locale din acest an, Rodica Boancas va candida atat pentru Primaria Periam, cat si pentru Consiliul Judetean."La momentul acesta eu sunt cu un cazier curat. Nu am nimic din urma. Am avut patru sentinte de achitare si la Curtea de Apel, dupa ce au fost recuzati doi judecatori a ajuns un judecator care au dat un verdict. Inainte de asta am avut patru sentinte de achitare. Eu am considerat ca am fost o victima la acel moment. La acest moment am cazierul curat. Am fost reabilitata de drept. Chiar maine merg sa imi scot cazierul", a declarat Rodica Boancas, citata de adevarul.ro.Potrivit acuzatiilor formulate de DNA, in cursul lunii iunie 2007, Rodica Boancas, in calitate de primar al comunei Periam, i-a determinat pe Vintila Rusan si Samson Hojda, la acea vreme consilieri locali, sa foloseasca si sa prezinte, in cadrul procedurilor A.P.I.A. privind acordarea de plati directe pe suprafata pe anul 2007, documente in care au consemnat date false, inexacte, in sensul ca detin si utilizeaza pasunea comunei Periam, in suprafata de 199,84 de hectare. Astfel, s-au incasat subventii de aproape 40 de mii de lei.In vederea obtinerii sumelor nerambursabile, Rodica Boancas a falsificat doua contracte de intretinere a pasunii incheiate cu Samson Hojda pentru suprafata de 131,92 de hectare si cu Vintila Rusan, pentru suprafata de 67,92 hectare, in sensul ca a consemnat date nereale privind intretinerea pasunii. Contractele de intretinere a pasunii incheiate intre Primaria Periam si Samson Hojda si Vintila Rusan au fost antedatate si inregistrate ca atare in registrul primariei, activitati sprijinite si de Laura Iurescu.In cadrul procedurilor A.P.I.A. privind acordarea de plati directe pe suprafata pe anul 2008, Vintila Rusan si Samson Hojda au prezentat acte in care au consemnat date false in sensul ca detin si utilizeaza suprafata de 67,92 de hectare, respectiv de 131,92 de hectare din pasunea comunei Periam si prin care au intentionat sa obtina pe nedrept fonduri nerambursabile pentru agricultura, in suma de 15.437 de lei, fapta ramasa in forma de tentativa.In prima instanta procesul s-a judecat la Sannicolau Mare, unde primarita a fost achitata. A urmat recursul de la Curtea de Apel, unde dosarul a fost trimis spre rejudecare. Dupa rejudecare, dosarul a ajuns din nou la Curtea de Apel, unde a fost emisa sentinta finala. Astfel, Rodica Boancas a fost condamnata la doi ani de inchisoare cu suspendare si un termen de incercare de patru ani. Vintila Rusan si Samson Hojda au primit cate un an de inchisoare cu suspendare. De asemenea, Laura Iurescu a fost condamnata la un an de inchisoare cu suspendare. Sentinta este definitiva, mai arata adevarul.ro