Guvernul Ciolos schimba fundamental modul de lucru in abordarea afecerilor europene printr-o coordonare in premiera la nivelul cancelariei premierului, a aratat pentru Ziare.com ministrul Dragos Tudorache, seful cancelariei prim-ministrului.

"Implementam o hotarare de guvern care exista demult si nu se aplica. Departamentul afacerilor europene ramane la Ministerul de Externe, dar secretarul de stat si elementul de coordonare pe afaceri europene sunt in cancelaria premierului".

Ministrul Dragos Tudorache a explicat de ce era necesara aceasta schimbare:

"Nu e nimic ma intern decat afacerile europene. Afacerile europene, toate dosarele care tin de dreptul european, de deciziile care se iau la Bruxelles au impact intern, imi cer mie, ca stat membru, sa imi adaptez politicile interne si pentru asta atunci cand imi pregatesc o decizie, o pozitie intr-o negociere sa iau in calcul interesele de politica interna.

De aceea e foarte important ca intreaga coordonare a afacerilor europene sa fie facuta impreuna cu coordonarea de politica interna. Doar atunci pot asigura coerenta intre ceea ce fac, gandesc si vreau pe politica interna si ceea ce fac, gandesc si vreau in politica europeana".

Dragos Tudorache atrage atentia ca pe dosarele europene e fundamentala capacitatea de a lega dosarele intre ele: "Nu pot trata un domeniu si o politica separat de celelalte. Nu pot obtine nimic la nivel european daca negociezi la Bruxelles o politica si nu fac legatura cu alte dosare.

De acolo se obtin beneficii: sa fac legatura intre dosare, sa stiu ce vreau sa obtin pe un dosar, sa zicem, din agricultura, care sunt statele membre cu care ma pot alia, care sunt statele in tabara adversa, ma uit la alt dosar in care se poate cu acelasi stat membru, fac din ele un pachet de negociere cu care imi pot obtine beneficii pe ambele dosare. Nu poti sa fii eficace decat daca la nivel de guvern pot face aceste conexiuni si asta vrem sa obtinem prin felul in care am asezat acum coordonarea de politica europeana".

