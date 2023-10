O treime dintre italieni vad imigratia ca o amenintare

Aproape o treime dintre italieni (29%) cred ca imigratia constituie o amenintare, potrivit unui sondaj european TNS Sofres, publicat marti de Le Figaro, relateaza AFP.

Pentru 44% dintre francezi imigratia nu este "nici sansa, nici o amenintare", in timp ce pentru 40% dintre spanioli ea este o sansa, pentru 37% dintre britanici si 29% dintre italieni fiind o amenintare.

Francezii se impart aproape egal intre cei care cred ca imigratia este "mai degraba o amenintare" (24%) si cei care cred ca este "mai degraba o sansa" pentru Franta (25%).

Doar 23% dintre spanioli considera imigratia ca fiind o amenintare. In Italia 29% au aceasta parere, iar in Germania 23%.

Daca imigratia constituie o sansa in opinia a 33% dintre italieni, 32% dintre britanici si 27% dintre germani, acestia din urma raman totusi indecisi: 43% spun ca nu este nici sansa, nici amenintare.

Printre chestiunile cele mai importante de rezolvat in prezent in materie de imigratie, francezii si germanii pun pe primul loc integrismul religios (45%, respectiv 35%).

Problema imigratiei ilegale este pe primul loc pentru spanioli (65%), italieni (58%) si britanici (56%).

Problema integrarii imigrantilor este citata de 34% dintre germani, fata de 16% dintre francezi, 13% dintre spanioli, 14% dintre italieni si 13% dintre britanici.

Sondajul a fost realizat telefonic in perioada 18-26 septembrie pe un esantion de 960 persoane in Franta, 953 in Italia, 921 in Spania, 950 in Germania si 983 in Marea Britanie.

