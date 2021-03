Presedintele Asociatiei Fostilor Detinuti Politici, Octav Bjoza, demis din functia de subsecretar de stat de premierul Citu. Reactia AUR

Motivarea premierului

Comunicatul lui Bjoza

"AFDPR nu contesta existenta Holocaustului in Romania "ciuntita"!"

Bjoza, arestat in 1958

Octav Bjoza a fost eliberat din functie printr-o decizie a prim-ministrului publicata luni, 15 martie, in Monitorul Oficial."O societate democratica si civilizata, cum este Romania, ramane ferm angajata in condamnarea Holocaustului si a oricarei forme de stigmatizare etnica, sociala sau religioasa. Este angajamentul fara echivoc al statului roman, iar in calitate de prim-ministru, il voi apara cu toata convingerea. A pune in discutie dimensiunile Holocaustului si a incerca sa pui pe umerii comunitatii evreiesti aducerea comunismului in Romania este nu doar o incercare de a mistifica istoria, ci si un gest periculos pentru valorile democratice", a transmis marti premierul.El a afirma ca incercarea de a justifica si de a aduce argumente pentru ca urmasii criminalilor de razboi, nazistilor sau fascistilor, sa beneficieze de drepturi din partea statului roman (prevazute de Legea nr.232/2020) este un afront si o mare nedreptate fata de toti cei care au suferit din cauza ororilor comunismului si Holocaustului."O asemenea atitudine a unui demnitar al statului roman este extrem de periculoasa pentru valorile democratice castigate si aparate cu multe sacrificii in ultimii zeci de ani. Este o abordare incompatibila cu statutul de membru al echipei noastre guvernamentale si de inalt responsabil al Guvernului Romaniei. Din aceste motive, am decis demiterea subsecretarului de stat Octav Bjoza, presedinte al Asociatiei Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania", a subliniat Citu. Demiterea lui Octav Bjoza are loc dupa ce asociatia condusa de acesta a transmis in 12 martie un comunicat refertor la Legea nr. 232/2020, care aduce unele reparatii materiale copiilor fostilor detinuti politici, deportati, prizonieri.El precizeaza ca Asociatia Fostilor Detinuti Politici si Victime ale Dictaturii din Romania, intrata in istoria recenta sub denumirea prescurtata de AFDPR, nu este afiliata si nu se va alinia politic niciunui partid "AFDPR nu contesta existenta Holocaustului in Romania "ciuntita"! Singurul lucru care poate fi discutat consta in dimensiunile Holocaustului, cu precizarea ca o astfel de dezbatere nu ar scuza cu nimic ororile savarsite asupra etniei evreilor - si nu numai. Odata subliniate aceste chestiuni, noi, toti beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990, suntem nu doar uimiti, ci chiar revoltati de faptul ca am ajuns motiv de dispute intre parlamentari . Desigur, motivele sunt concrete!", se arata in comunicat."Cu o zi inainte de a fi supusa votului in plenul Parlamentului, la Comisia pentru munca, trei deputati (Vexler Silviu, Gant Ovidiu si Adnagi Slavoliub) au cerut membrilor acestei comisii introducerea a inca doua articole, "13" - "Prevederile prezentei legi nu se aplica persoanelor condamnate pentru infractiuni contra umanitatii sau celor in cazul carora s-a dovedit ca au desfasurat o activitate fascista sau legionara in cadrul unei organizatii sau miscari de acest fel, PRECUM SI COPIILOR ACESTORA" si "14" in care se spune: "Agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a Municipiului Bucuresti, IN BAZA SESIZARILOR primite sau din proprie initiativa, vor verifica legalitatea drepturilor acordate beneficiarilor acestei legi (...)", explica Bjoza in comunicat."Nu acceptam falsificarea inca o data a istoriei recente a Romaniei (pentru prima, a se vedea Mihai Roller)! Mai ales ca in ultimii 75 de ani am avut si noi o contributie directa cat de mica! Chiar ne-a lovit pe toti ignoranta, amnezia sau mai degraba relele intentii, lasand sa treaca neobservat faptul ca regimul comunist "ilegitim si criminal", prin asa-zisele "Tribunale ale Poporului", au trimis la moarte sau la ani grei de temnita si lagare de exterminare, prin batai, infometare si munci silnice, tot ce a avut acest popor mai demn, mai sfant, mai bine pregatit profesional", se arata in comunicat."Chiar uitam ca regimul comunist a facut zeci de mii de victime si, daca luam in calcul sotiile si copiii ramasi acasa, cifra celor care au avut de suferit se apropie cu certitudine de doua milioane de cetateni ai acestei tari?!? Chiar vreti sa va amintim cine au fost primii trei sefi ai Securitatii Poporului, care au savarsit cele mai abominabile crime din lumea comunista europeana, lucru recunoscut si de marele disident rus Aleksandr Soljenitin?!?Poate ca da: Alexandru Nicolschi, Misu Dulgheru si Tudor Sepeanu! Chiar vreti sa va spunem ce gasim in dosarele inaintasilor celor care au nerusinarea sa ne dea astazi lectii de morala si demnitate?!?", mai scriu fostii detinuti politic, adaugand: "Iata doar cateva "perle":- "vechi militant al clasei muncitoare"; "vechi comunist ilegalist"; "activitate titoista"; "inscris in organizatia tineretului hitlerist"; "inscris voluntar in SS-ul german". Acum in varsta de 82 de ani, Octav Bjoza a fost arestat in 1958, fiind acuzat ca, "impreuna cu alti 14 elevi, studenti si muncitori din organizatia anticomunista << Garda Tineretului Roman >> din Brasov, care avea drept scop inlaturarea regimului democrat popular din tara noastra pe calea violentei".A fost judecat de catre Tribunalul Militar Brasov, la data de 10 octombrie 1958 si condamnat la 15 ani munca silnica, 10 ani degradare civica si confiscarea totala a averii, prin sentinta nr. 672/10.10.1958, pentru delictul de "crima de uneltire impotriva ordinei sociale". Procesul a durat o singura zi, de la ora 7.00 la ora 22.00. Presedintele completului de judecata a fost faimosul maior de justitie Dragos Cojocaru, cel care a trimis la moarte loturile de luptatori anticomunisti ale maiorului Nicolae Dabija , Ion Gavrila Ogoranu si altele.A trecut prin inchisorile: Codlea, Gherla, Galati, Braila, Vacaresti si Jilava - Fortul "13", prin lagarele de munca din Balta Brailei de la Stramba, Stoienesti si Salcia, precum si cele din Delta Dunarii, ca Bacul "4", Periprava Centru si Periprava - Sectia Grindu, de unde a fost eliberat in, 23 iunie 1962.Reprezentantii Aliantei pentru Unirea Romanilor au reactionat dupa ce prim-ministrul Florin Citu a decis sa il demita pe Octav Bjoza din functia in care ii reprezenta pe detinutii politici anticomunisti si precizeaza ca "gestul premierului PNL arata care este adevarata culoare a coalitiei de guvernamant: rosul aprins, al tancurilor sovietice, bolsevice"."Alianta pentru Unirea Romanilor isi exprima dezamagirea fata de faptul ca, prin decizia premierului Citu de a-l demite pe dl Octav Bjoza din functia in care ii reprezenta pe detinutii politici anticomunisti, statul roman transmite cetatenilor sai si lumii intregi ca demnitatea, curajul si verticalitatea morala nu sunt lucruri care sa merite a fi promovate si onorate.Gestul premierului PNL de a-l demite pe singurul anticomunist autentic din aparatul guvernamental arata care este adevarata culoare a coalitiei de guvernamant: rosul aprins al tancurilor sovietice, bolsevice.Octav Bjoza este un adevarat erou al Romaniei, un om cu care orice Guvern al Romaniei ar trebui sa se mandreasca. Diferenta esentiala dintre Octav Bjoza si Citu este ca in timp ce Octav Bjoza s-a jertfit pentru tara, actualii guvernanti sacrifica tara pentru interesele lor", a transmis AUR.