Statuia lui Octavian Goga din Iasi are placuta in care este acuzat de fascism si antisemitism. Reactia comunitatii evreiesti

Protest al comunitatii evreiesti

Pe monument, inaugurat in aprilie in prezenta primarului Mihai Chirica , a fost montata o placuta cu inscriptia "Din pacate, activitatea sa politica este una regretabila pentru istoria Romaniei, intrucat a fost militant fascist si antisemit", arata fotografiile postate pe Facebook de istoricul Adrian Cioflanca.Primarul Iasiului, Mihai Chirica, a declarat ca "avem o datorie fata de adevarul istoric"."Nimeni nu contesta valoarea omului de cultura Octavian Goga, este poetul nostru, dar trebuie sa avertizam ca valoarea culturala nu este o scuza pentru greselile politice. Comunistii au ascuns latura fascista a unor personalitati culturale, au ascuns si pagini din istorie care nu sunt o mandrie pentru noi, romanii", a spus primarul pentru cotidianul Libertatea.Edilul a subliniat ca "eu nu judec, nu pot si nu vreau, dar las romanii sa traga concluzia care cred ca este corecta".Pe 1 aprilie, la 140 de ani de la nasterea lui Octavian Goga, a fost inaugurat la Iasi un bust al poetului Octavian Goga, amplasat in Copou, la intersectia dintre bulevardul Carol I si str. Gheorghe Asachi. Bustul lui Octavian Goga, realizat in 1991 de sculptorul transilvanean Victor Cristea , a fost achizitionat de Ateneul National din Iasi anul acesta si reconditionat de artistul plastic Ciprian Stratulat.Recent, pe statuie a fost montata o placuta cu inscriptia "Din pacate, activitatea sa politica este una regretabila pentru istoria Romaniei, intrucat a fost militant fascist si antisemit.Organizatia MCA Romania, care apara drepturile comunitatii evreiesti din Romania, a protestat fata de solutia primariei Iasi, care a pastrat statuia lui Octavian Goga in ciuda protestelor din partea comunitatii si a instalat pe soclu o inscriptie in care fostul premier cu vederi naziste este contestat."Oare cine a gandit aceasta solutie bizara? Oare cine a propus un astfel de compromis care scoate in evidenta confuzia si atitudinea duplicitara care persista, atunci cand este vorba de "asumarea", fara echivoc, a responsabilitatii fata de crime comise la nivel de stat? Nu era mai simplu, mai onorabil si mai corect, din toate punctele de vedere, ca acest bust, care nici nu trebuia scos la lumina soarelui, sa fi fost retras din spatiul public?", se arata intr-un comunicat al MCA Romania.La 1 aprilie 2021, primarul Municipiului Iasi, Mihai Chirica, a dezvelit un bust al lui Octavian Goga, politician acuzat de antisemitism, despre care istoricul Ilarion Tiu a scris ca a fost inmormantat cu zvastica nazista pe piept.