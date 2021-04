Ce face Opozitia, in timp ce coalitia de guvernare e in criza. Cristian Pirvulescu: "AUR are un potential imens"

In ce situatia am putea ajunge la alegeri anticipate

Cei de la AUR au organizat proteste dupa crizele din sanatate, dar si pentru a contesta masurile Guvernului luate pentru prevenirea raspandirii infectarilor cu noul coronavirus.Daca a fost o surpriza atunci cand AUR a intrat in Parlament, la alegerile legislative din decembrie 2020, nu pare sa mai fie o surpriza ascensiunea formatiunii politice. La patru luni de la alegeri, vocali si prezenti in spatiul public, fie ca faceau circ in Parlament, fie ca scandau in Piata Universitatii, politicienii AUR au reusit sa urce in sondajele care indica intentia de vot a romanilor si au ajuns pe locul 3 , depasind USR PLUS.Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat pentru ziare.com ca Alianta pentru Unirea Romanilor ar putea sa mai creasca, insa rezultatele sondajelor se mai schimba in timp."AUR are un potential imens in Romania. Asta este marea problema. AUR nu este AUR. AUR este PRM , este miscarea legionara, este national-comunismul. Radacinile lui sunt adanc infipte in istoria Romaniei. O istorie in care rasismul si antiliberalismul devenit iliberalism intre timp au fost prezente permanent. AUR are un electorat al lui. AUR poate sa ajunga pana la 30%, teoretic, in anumite conditii, acesta este electoratul iliberal din Romania.Sustinatorii ideilor retrograde si fasciste simt nevoia sa faca scandal, dar este o chestiune conjuncturala. Sondajele, prin natura lor, masoara vant, si vantul e miscator, astazi e, maine nu e", a declarat Pirvulescu pentru ziare.comPe de alta parte, in timp ce PNL si USR PLUS nu par ca vor ingropa securea razboiului prea curand, iar cei de la AUR fac "galagie", social-democratii cer "intoarcerea la popor prin alegeri anticipate", dupa tot acest scandal din coalitia de guvernare."Daca nu sunt capabili sa-si rezolve criza creata, singura solutie este intoarcerea la popor prin alegeri anticipate. PSD nu va sustine din Parlament niciun guvern minoritar PNL. PSD nu va sustine niciun guvern condus de PNL sau de USR-Plus. PSD exclude categoric orice scenariu de acest fel", au transmis reprezentantii PSD.Social-democratii sunt in varful podiumului in intentia de vot a romanilor, insa nu ar obtine o majoritate in Parlament fara o alianta cu AUR si cu UDMR Cristian Pirvulescu este de parere ca aceasta criza nu este atat de mare incat sa se ajunga la alegeri anticipate."PSD cere alegeri anticipate, dar stie ca nu se poate. Nu suntem intr-o criza de alegeri anticipate. PSD profita pentru ca a avut congres , a avut toate problemele astea inainte, a dovedit ca un partid care are organizatii teritoriale rezista in momente de criza si acum nu face decat sa profite", spune politologul.PSD a depus doua motiuni simple in Parlament impotriva ministrului Vlad Voiculescu . Prima a fost respinsa, iar a doua nu a mai fost dezbatuta, pentru ca Voiculescu a fost demis. Intre timp, presedintele PSD, Marcel Ciolacu , a anuntat ca va depune o motiune de cenzura impotriva Cabinetului Citu."Categoric, in aceasta sesiune parlamentara vom depune motiunea de cenzura", a declarat Marcel Ciolacu. Premierul Florin Citu a transmis miercuri , 14 aprilie, ca i-a revocat din functie pe ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , si pe secretarul de stat Andreea Moldovan . Acesta i-a trimis documentele de revocare presedintelui Klaus Iohannis , iar decizia va fi publicata in Monitorul Oficial.Conducerea Aliantei USR PLUS s-a reunit miercuri, 14 aprilie, in sedinta de urgenta online dupa ce Vlad Voiculescu a fost demis de la Ministerul Sanatatii.Mai multi membrii USR PLUS au spus ca o conditie pentru a continua sa guverneze alaturi de partenerii din PNL si UDMR ar fi demisia lui Florin Citu . Mai multe voci din USR-PLUS au spus, in sedinta, ca daca Florin Citu ramane in fruntea Guvernului, atunci USR-PLUS ar urma sa iasa din acest parteneriat.