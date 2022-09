Oprescu, ironic: Ma lansez maine pe Arcul de Triumf

Cum principala intrebare care i se pune primarului general al Capitalei este daca va candida sau nu la alegerile prezidentiale din noiembrie, Sorin Oprescu a inceput sa apeleze la glume si ironii pentru a evita raspunsul.

Astfel, invitat sambata la o emisiune la Realitatea Tv, primarul general a povestit cum este asaltat de oameni care vor sa stie daca va aparea sau nu pe buletinul de vot.

Oprescu a povestit ca si o jurnalista a postului la care era invitat l-a abordat pe hol si l-a intrebat daca va face marele anunt duminica, avand in vedere ca se va afla la Arcul de Triumf in cadrul unui eveniment organizat cu ocazia "Zilelor Bucurestiului": "Da, sigur, ma lansez maine (duminica, n.red.) pe Arcul de Triumf", a spus Oprescu amuzat.

El a precizat, insa, ca va face anuntul cat mai repede pentru a termina "circul" pentru ca deja situatia ar putea sa arate neseriozitate din partea lui.

"Va veni si raspunsul in curand. Eu am spus-o de prima data, nu fac niciun rol de starleta, le-am explicat oamenilor si celor care m-au intrebat cu persuasiunea jurnalistica ... o sa anunt, sa terminam cu circul asta pentru ca dupa aia da impresia de neseriozitate", a spus Oprescu.

Cu Iliescu am vorbit, dar despre bazinul hidrografic al Munteniei

Urmatoarea intrebare arzatoare este daca a fostul social-democrat a discutat sau nu despre candidatura cu liderul PSD Ion Iliescu. Si la aceasta intrebare Oprescu a demonstrat umor.

"Da, m-am intalnit cu domnul Iliescu! Eu m-am dus la domnul Iliescu, m-am dus sa-l salut, m-am dus sa discut cateva probleme legate de monitorizarea starii de sanatate a dansului.

Si domnul Iliescu mi-a adus in discutie dezvoltarea bazinului hidografic al Munteniei, am discutat importanta dezvoltarii Bucurestiului spre Giurgiu. Nu am vorbit nimic cu Iliescu despre candidatura", a mai spus Oprescu.

El a mai precizat ca Ion Iliescu nu a stiut de intentia de a candida independent la Primaria Capitalei si ca poate ca i-a purtat noroc ca nu a vorbit cu liderul PSD, asa ca nu o va face nici acum.

