Primarul din Focsani sustine ca primaria se va inchide intrucat bugetul orasului a fost invalidat

Pe de alta parte, viceprimarul Ana Maria Dimitriu a transmis ca Primaria nu poate fi inchisa, intrucat nu este o societate comerciala.Convocat de primarul Cristi Misaila, Consiliul Local Focsani s-a intrunit, vineri, in sedinta de indata, in incercarea de a debloca situatia de la nivelul Primariei si al institutiilor din subordine, in care s-a ajuns dupa invalidarea bugetului de programul informatic al Ministerului de Finante.Printre altele, in cadrul sedintei, primarul a propus repartizarea a peste 16 milioane de lei din fondul de rezerva bugetara pentru a debloca functionarea administratiei locale. Mai exact, s-a propus alocarea de sume catre mai multe institutii din subordinea municipalitatii, care, conform bugetului adoptat, nu au bani sa mai functioneze. Sumele propuse ar fi trebuit sa acopere cheltuielile de functionare pana la sfarsitul anului, dar majoritatea din Consiliul Local Focsani s-a abtinut la vot, iar proiectul a fost respins.Astfel, primarul a anuntat ulterior ca, de la 2 iunie, Primaria se va inchide."Incepand cu data de 2 iunie, Primaria va fi inchisa pentru a oferi servicii cetatenilor din municipiul Focsani si tuturor agentilor economici. Din punctul meu de vedere, ceea ce au facut dumnealor se numeste subminarea economiei locale. Este o situatie fara precedent. (...) In calitatea mea de finantist, in primul rand, sunt constient care ar fi repercusiunile daca as continua activitatea in Primarie atat timp cat nu am bugete pentru a plati toate utilitatile si functionalitatile unei cladiri. Vorbim aici de mentenanta serviciilor, a evidentelor impozitele si taxelor, mentenanta tuturor aparatelor din Primaria municipiului Focsani, de imprimare a documentelor, contractele de furnizare a energiei electrice, de furnizare de telefonie mobila, de furnizare a apei si canalizarii. In acest moment, am notificat toti furnizorii. Se vor suspenda toate contractele incepand cu data de 2 iunie. (..) Incepand cu data de 2 iunie, vom avea in fata Primariei o urna unde fiecare cetatean va putea sa isi depuna documentele necesare si cererile pe care le vor transmite catre Primaria Municipiului Focsani, de unde colegii nostri le vor lua si le vor prelucra in momentul in care vom avea energie electrica", a declarat Misaila.Reprezentantii majoritatii din Consiliul Local au afirmat insa ca Primaria nu se va inchide."Transmit in mod public ca Primaria nu este societate comerciala. La societatea comerciala te-ai suparat, nu iti iese contabilitatea, nu iti iese nu stiu ce, ok, poti inchide si pleci acasa. Primaria este institutia publica si ca manager, ca edil, ca principal donator de credite nu ai decat sa gasesti solutiile pentru a merge mai departe. Nu poti vaduvi un intreg oras si focsanenii dupa bunul tau plac. Dumnealui a aratat in diverse momente, ipostaze, in decursul celor 5 ani de cand este edilul orasului, ca are aceasta problema", a declarat, vineri, viceprimarul Ana Maria Dimitriu.