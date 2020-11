Orban a anuntat data la care se vor dubla alocatiile

"Cu alocatiile pentru copii, dati-mi voie sa spun cateva lucruri. Din 2007 singura formatiune politica ce a crescut alocatiile pentru copii a fost PNL . 2007, 2008, 2015, cand eram in opozitie , martie 2019, cand s-au dublat iar alocatiile, cand eram in opozitie, la Legea bugetului de stat. Noi am fost partidul care a crescut alocatiile. PSD dupa ce in 2019 se dublasera alocatiile a profitat de un moment in care au obtinut sprijinul unor parteneri care au vrut sa castige gratis voturile, care nu erau in mod traditional cu ei, si au trecut inca o dublare a alocatiilor in 2019. Le-am spus ca nu exista resurse financiare. Am spus: dublam alocatiile, dar tinand cont de situatia economica si de incasarile reale pe care le previzionam la bugetul de stat, adica o facem in cinci trepte, cu cate 20%, cresterea si am si facut deja prima crestere si a doua crestere urmeaza de la 1 ianuarie. Nu poti sa generezi cheltuieli fara sa ai venituri", a spus Orban la Realitatea Plus.Intrebat ce parere are despre motivarea Curtii Constitutionale potrivit careia aceasta cheltuiala bugetara constand in majorarea alocatiilor are stabilita sursa de finantare, si anume, contul din care se platesc alocatiile pentru copii, Orban a raspuns:"Cum poti sa spui asa ceva intr-o motivare? Pentru orice cheltuiala, cand se voteaza o lege , trebuie sa fie prevazuta sursa de bani. Ei trebuiau sa spuna din bugetul de stat luam bani de la investitii si punem la alocatii sau luam bani de la cofinantarea proiectelor cu finantare europeana si dam bani sa crestem alocatiile si nu mai absorbim fonduri europene, ca nu avem nevoie de ele. Nu poti sa iti bati joc. Dar ce sa vorbim, ca e o iresponsabilitate la nivelul parlamentarilor PSD si al multor altor parlamentari care parca au innebunit, au dat pe banda rulanta sporuri, au generalizat sporul de conditii deosebite, au vrut sa dea sase salarii la angajare, trei salarii la casatorie, inca trei salarii in plus la pensie, a fost un izvor nesecat de populisme care risca sa puna Romania in genunchi".Premierul a afirmat ca "niciun leu imprumutat de Guvern nu a fost imprumutat degeaba", acesti bani fiind folositi la sustinerea investitiilor, la cofinantarea proiectelor cu finantare europeana, la plata somajului tehnic, la masurile pentru readucerea in activitate a angajatilor la companiile lor dupa iesirea din somajul tehnic.Citeste si: Premierul Orban, obligat de instanta sa achite 446 lei zilnic pana la repunerea in functie a fostului subprefect de Cluj Citeste si: Ludovic Orban: "PNL are capacitatea sa formeze o majoritate care sa tina PSD pe tusa"