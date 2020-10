Premierul Orban: Am depasit 50.000 de teste capacitate de testare. Sunt cetateni care nu isi fac testul in localitatea de domiciliu, ci in alte judete

El a mentionat ca faptul ca sunt judete cu capacitate de testare mai mare se datoreaza dezvoltarii acestora si a numarului de populatie si de unitati care au aceasta capacitate.Ludovic Orban a declarat, joi, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca este complicat de realizat o carantinare a cartierelor."Evaluarea indicatorilor, conform prevederilor legale, se face pe unitati administrative, cel mult pe sate, adica grupari de case care au o forma de unitate. In interiorul localitatilor e foarte complicat, la orase mai ales, e foarte complicat de carantinat cartiere sau anumite grupuri de blocuri sau de case. E complicata o astfel de decizie. In Bucuresti sunt sectoarele care sunt unitati administrativ-teritoriale si noi evaluam si rata de infectare pe fiecare sector in parte, dar este foarte complicat sa ne ducem pana la nivelul cartierelor", a afirmat premierul.El a fost intrebat daca crede ca ar trebui schimbat modul de calcul si raportarea sa se faca la numarul de teste si nu la numarul populatiei."Indicatorul pe care il utilizam este utilizat in toate tarile europene. (...) Sigur ca poate fi utilizat si un alt indicator, dar care sa nu fundamenteze decizii de restrictie, care este legat de procentul de pozitivi din numarul de teste. Pe de alta parte, testarea se face pe baza definitiei de caz. De regula, cer testarea oameni care sunt intr-una dintre situatiile care sunt reglementate prin definitia de caz.Este evident ca procentul celor pozitivi dintre cei testati este un procent relativ mare pentru ca cei care se testeaza, se testeaza pentru ca au simptome sau pentru ca un istoric, pentru ca au intrat in contact cu o persoana pozitiva si atunci este firesc sa fie procentul mai mare. Indicatorul pe care noi il utilizam, indiferent ca e folosit la suta de mii de locuitori sau la mia de locuitori, e acelasi lucru pentru ca atunci cand il aplici la mia de locuitori e 1 virgula sau 2 virgula, cand il aplici la suta de mii de locuitori, mai adaugi doua zerouri. E acelasi lucru", a explicat Ludovic Orban.El a mai declarat ca testele facute in fiecare judet au fost pe baza definitiei de caz si nu exista intarzieri in privinta testarilor."S-a testat pe baza definitiei de caz. Am vazut articolele scrise unii jurnalisti, s-a testat cat s-a cerut, nu exista intarzieri in ceea ce priveste testarile care s-au facut pe baza definitie de caz. Mai mult decat atat, dupa emiterea Ordonantei de Urgenta Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , cred ca a si fost publicat ordinul in Monitorul Oficial privind modalitatea si termenul de anuntare a rezultatului dupa prelevarea exudatului nazofaringian. Nu se poate compara, de exemplu, judetul Cluj si ca numar de populatie, si ca mediu urban cu judetul Giurgiu", a mai afirmat Orban.Premierul a anuntat ca a crescut capacitatea de testare, aceasta fiind in prezent de 50.000 de teste."Capacitatea de testare a crescut, va spun ca la ora actuala am depasit 50.000 de teste capacitate de testare si directiile de sanatate publica urmaresc modalitatea de testare si urmaresc ca toti cei care indeplinesc conditiile de testare sa fie testati intr-un intervanl de maxim 48 de ore. Numarul de teste pe care le pot face intr-un judet depinde de nevoia de testare care exista in judetul respectiv. Faptul ca sunt judete cu capacitate de testare mai mare se datoreaza si dezvoltarii judetelor, numarului de populatie, numarului de unitati care au capacitatea sa efectueze aceasta testare", a mai afirmat primul-ministru.El a mentionat ca sunt cetateni care nu isi fac testul in localitatea de domiciliu, ci in alte judete."Pe de alta parte nu esti obligat sa iti faci test neaparat in judetul in care locuiesti. Pot sa va spun, nu am acum procentul, dar la centrele de testare din Bucuresti e un procent insemnat de persoane, de cetateni romani care se testeaza si care nu au domiciliul in Bucuresti. Acelasi lucru e valabil si la Cluj, sunt convins. Nu e obligatoriu sa te testezi in judetul tau, cei din Giurgiu, de exemplu, foarte multi lucreaza in Bucuresti. Ei se pot testa in Bucuresti si sunt convins ca avem multi giurgiuveni care s-au testat. Aceasta teorie pe care am vazut-o vehiculata e o teorie care nu are fundament. Problema noastra e sa ii testam pe toti cei care trebuie testati conform reglementarilor intr-un interval de timp, sa zic de maxim 24 de ore sau maxim 48 de ore", a explicat Orban.El a mai declarat ca este prematur sa fie facuta o evaluare a masurilor luate in localitatile care au depasit indicele 3 deoarece efectele se vor vedea in aproximativ 14 zile."Este prematur sa facem o astfel de evaluare cel putin in privinta depasirii indicelui de 3 la mie, care presupune cele mai serioase masuri care exista astazi pentru ca efectele nu se simt in trei zile, in cinci zile, se simt in 10, 12, 14, 16 zile. Uitati- va, de exemplu, in Israel, in timp cat lockdown-ul a generat reducerea numarului de infectari, a durat trei saptamani si ceva", a afirmat Orban.Intrebat care va fi cea mai restrictiva masura luata de autoritati in cazul in care va continua sa creasca numarul de cazuri, premierul a raspuns: "As prefera sa nu discut de alte masuri restrictive decat ce trebuie lumea sa stie ca suntem in evaluare, incercam sa facem analize din anchetele epidemiologice sa identificam care sunt principalele cauze ale raspandirii virusului si in functie de identificarea acestor cauze sa aplicam masuri.De exemplu, am identificat ca pe luna septembrie si prima parte a lunii octombrie principala cauza a infectarilor a fost la evenimente: nunti, botezuri, petreceri private, mese festive si am interzis cu data de 15 octombrie, prin hotararea de Guvern privind starea de alerta, astfel de evenimente pentru a reduce riscul de raspandire a virusului. Pe masura ce avem analizele din partea DSP-urilor, INSP-ului, care sa ne spuna urmarea anchetelor epidemiologice care sunt sa spun activitatile in care exista cel mai mare risc de infectare, luam masurile care se impun".Orban a mai spus ca nu doreste sa ia restrictii suplimentare si ca daca oamenii respecta masurile, atunci numarul cazurilor va scadea."Nu dorim sa luam nicio masura de restrictie suplimentara, iar daca oamenii vor intelege si vor respecta cu strictete aceste masuri simple de protectie sanitara: portul mastii, igiena mainilor in special, pastrarea distantei fizice de protectie sanitara, evitarea aglomeratiilor. Daca aceste reguli simple sunt respectate, putem opri cresterea numarului de cazuri si acesta este obiectivul pe care il urmarim", a declarat premierul.Intrebat ce crede despre afirmatia PSD ca dupa alegeri va fi lockdown, Orban a raspuns: "Nu este PSD-ul cel mai potrivit purtator de cuvant al Guvernului pe care in conduc".