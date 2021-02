Orban anunta ca amendamentele Opozitiei la buget vor fi respinse: "Nu le vom sustine"

Orban: Nu vom sustine aceste amendamente

"Stiti foarte bine ca decizia la nivelul coalitiei este aceea de a sustine adoptarea celor doua proiecte, legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat in forma adoptata de Guvern si transmisa spre dezbatere Parlamentului. Suntem intr-un an dificil, sunt foarte multe rigori in ceea ce priveste bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe care trebuie sa le respectam.De asemenea, trebuie sa tinem cont si sa respectam toate intelegerile pe care le-am avut cu partenerii nostri de la nivelul Uniunii Europene. Ca atare, noi vom sustine atat legea bugetului de stat, cat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat in forma in care au fost transmise spre dezbatere Parlamentului", a declarat Ludovic Orban , intrebat marti la Parlament cum vor fi dezbatute amendamentele opozitiei.Chestionat despre decizila luata la nivelul coalitiei de a nu fi depuse amendamente si ce ar risca un parlamentar PNL care depune amendamente, liderul liberalilor a raspuns: "Nu vom sustine aceste amendamente"."Ca sa poata fi sustinute anumite amendamente, e nevoie de sustinerea din partea tuturor formatiunilor politice care formeaza coalitia de guvernare. Decizia este de a sustine legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat in forma in care a fost adoptata de Guvern.Au existat dezbateri asupra celor doua proiecte de lege , a existat posibilitatea de a se formula propuneri de imbunatatire din partea coalitiei si s-a ajuns la aceasta forma pe care noi o sustinem. Altfel exista riscul, stiti cum e, la dezbaterea legii bugetului de stat trebuie sa fii foarte atent ca sa nu se rupa echilibrul, intr-un moment sau altul. Este dezbatere generala, fiecare poate sa prezinte puncte de vedere, sa prezinte amendamente, dar decizia majoritatii parlamentare e de a adopta bugetul in forma aprobata de Guvern", a completat Orban.Guvernul a anuntat ca proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis marti Parlamentului spre dezbatere si aprobare. Birourile permanente reunite ale celor doua Camere s-au reunit tot marti, de la ora 15.00, pentru a stabili calendarul de dezbatere in comisii si ulterior plenul reunit in care va fi discutat si votat bugetul pentru acest an. Astfel, de marti pana joi, grupurile parlamentare, deputatii si senatorii pot depune amendamente la cele doua proiecte, iar dezbaterile in comisiile pentru buget reunite vor fi de joi pana sambata.Rapoartele pe proiectul legii bugetului de stat si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru 2021 vor fi depuse luni, 1 martie, iar de la ora 16.00 va fi plen reunit al Parlamentului pentru dezbaterea celor doua initiative legislative. Votul final in plenul comun al Camerei si Senatului va fi dat marti, 2 martie.