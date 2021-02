Ludovic Orban: "Vom relua demersul de revocare a Avocatului Poporului in cel mai scurt timp"

"Da. (...) In cel mai scurt timp posibil. Depinde si de partenerii nostri", a raspuns Orban, la Parlament, intrebat daca va fi reluat demersul de revocare a Avocatului Poporului.El a fost intrebat daca un astfel de demers il vizeaza si pe Florin Iordache , presedintele Consiliului Legislativ. Privitor la anumite institutii de subordonare parlamentara am format niste grupe de lucru care trebuie sa ne prezinte in termen de doua saptamani un plan de actiune pe fiecare (institutie - n.r.).In unele cazuri este nevoie de modificare legislativa, in unele cazuri, cum este cazul TVR, Radio este suficienta respingerea raportului, dar si in acest caz am stabilit sa ne propunem un plan de actiune pe care il vom dezbate in coalitie si vom stabili calendarul de actiune", a explicat presedintele PNL, dupa sedinta coalitiei guvernamentale.