Orban: "Atunci cand esti la guvernare oamenii te apreciaza pentru ceea ce faci. Trebuie sa avem proiecte pe care le putem finaliza pana in 2024"

"Atunci cand esti la guvernare oamenii te apreciaza pentru ceea ce faci. Pentru noi, este foarte important ca, atat la nivel central, guvernamental, cat si judetean si local, oamenii sa stie ca avem doua, trei, patru proiecte pe care le putem finaliza pana in 2024. Nu e complicat, e nevoie de organizare si de o evaluare a tuturor surselor de finantare dar si de o buna organizare a implemenntarii lor.Romania, in urmatorii zece ani are niste oportunitati pe care nu le-a avut in istorie. Vom avea la dispozitie nu doar 80 de miliarde de euro, dar si jumatate din fondurile europene din exercitiul financiar 2014-2020, plus Fondul de modernizare, care inseamna inca 10 miliarde de euro, pentru eficienta energetica si proiecte verzi.Este o suma colosala pe care, daca avem capacitatea de a o utiliza pentru dezvoltarea Romaniei, vom schimba in bine fata comunitatilor locale. Si eu cred ca menirea pentru aceasta schimbare la fata a Romaniei nu poate sa o aiba decat Partidul National Liberal", a scris acesta pe Facebook Ludovic Orban a avut, duminica, o intalnire cu primarii liberali din judetul Arad carora le-a transmis ca viitorul Congres PNL "trebuie sa duca la intarirea partidului, la cresterea lui si in urma alegerilor sa rezulte o conducere care sa mentina Partidul National Liberal in primul rand"."La Congresul din toamna, unde vor participa 5.000 de delegati, nu trebuie numarate filialele, ci trebuie vorbit cu fiecare delegat in parte . Felul meu de a face campanie este acela de a avea o relatie cat mai buna cu liderii filialelor, cu reprezentantii PNL in administratia locala si in administratia centrala, si imi voi face campanie la fiecare membru al Partidului National Liberal si la fiecare delegat. Aproape toata viata mea s-a identificat cu viata Partidului National Liberal, dupa septembrie 1990, cand am intrat in PNL, si stiu ca am sprijinul multor colegi din partid ", a subliniat liderul liberalilor.