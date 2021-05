Orban, despre suspendarile lui Chirica si Costel Alexe: Decizia de a considera pe cineva vinovat o ia instanta. Pana la finalul procesului exista semne de intrebare

"Vom lua act de suspendarea celor doi din toate pozitiile detinute in partid. Noi nu putem avea o alta pozitie legata de functiile administrative. Functiile administrative sunt rezultatele unor alegeri facute de cetateni. Numai functiile politice pot fi afectate prin decizia partidului. Eu am si anuntat ca se suspenda din functiile detinute in partid, pana la finalul procesului. Decizia de a considera pe cineva vinovat o ia instanta. Pana la finalul procesului exista semne de intrebare si acesta este motivul pentru care cei doi colegi vor fi suspendati", a declarat, duminica, Ludovic Orban Biroul Executiv al PNL se va reuni luni.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, fostul ministru al Mediului Costel Alexe, a fost plasat sub control judiciar in dosarul in care este acuzat de luare de mita si instigare la delapidare. El afirma ca s-a autosuspendat de la conducerea PNL Iasi.Reprezentantii DNA au precizat ca Alexe a fost pus sub control judiciar pana in 25 iunie, alaturi de o persoana din conducerea unei societati comerciale cu activitate in siderurgie, cei doi avand, intre altele, obligatia de a nu parasi tara.De asemenea, primarul din Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, ca se autosuspenda din fruntea filialei municipale a PNL, pe fondul problemelor sale din justitie, el precizand ca timpul va arata ca acuzatiile lansate impotriva sa nu sunt adevarate.Un numar de 15 persoane, intre care primarul Iasiului, fostul arhitect-sef al orasului si patronul unui ziar local, sunt urmarite penal in dosarul privind concesionarea unui teren al Primariei Iasi.Edilul Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizarii, anchetatorii avand indicii ca primarul ar fi avut cunostinta despre faptul ca un teren situat in zona Sararie din municipiu face obiectul unor tranzactii dubioase.