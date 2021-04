Orban, despre tensiunile din coalitie: "Am trecut de impas. Lucrurile stau bine in momentul de fata"

"Ceea ce este bine este ca am trecut de impas, am stabilit niste imbunatatiri ale protocolului de functionare a coalitiei. Intotdeauna solutiile vin atunci cand lucrurile nu functioneaza perfect. Important este ca avem un nou ministru al Sanatatii in care ne punem sperante ca va rezolva problemele nesolutionate din zona Sanatatii. Lucrurile in coalitie stau bine in momentul de fata", a afirmat, sambata, Ludovic Orban , la Drobeta - Turnu Severin.Presedintele Camerei Deputatilor a adaugat ca "prioritatea maxima" o reprezinta derularea proiectelor de investitii incepute si pregatirea urmatoarelor proiecte de investitii, iar in acest sens trebuie "pregatite" autoritatile, dar si sprijinite companiile."Practic, vrem sa transformam toata Romania intr-un santier", a mai spus Orban.Pe de alta parta, co-presedintele USR-PLUS, Dan Barna, a afirmat vineri seara ca nu a existat in partid "un curent semnificativ" care sa ceara iesirea de la guvernare, in urma demiterii lui Vlad Voiculescu din functia de ministru al Sanatatii."Pot sa spun ca in aceste patru luni partenerul serios, partenerul care a aratat responsabilitate, a fost USR -PLUS in aceasta coalitie si sper sa ramanem in continuare foarte solidari, foarte compacti", declara liderul USR-PLUS."USR-PLUS a dovedit, in acesti patru-cinci ani de politica in care ne-am luat multe rani si avem multe cicatrice pe spinare, am dovedit o intelepciune si o crestere a capacitatii de a intelege politica asa cum e necesar. Nu a fost in organizatie, in aceste zile de emotie, nu a fost un curent semnificativ care sa ceara iesirea de la guvernare, tocmai pentru ca oamenii spun da, nu a fost in regula ce s-a intamplat, dar nu putem sa plecam pentru ca noi am inceput acest drum pentru a lupta sa schimbam lucruri in Romania si nu putem pleca la prima dificultate importanta pentru ca noi trebuie sa dovedim ca suntem in stare sa purtam aceasta lupta", a afirmat Dan Barna , vineri seara.