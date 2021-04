Ludovic Orban, in Mehedinti: As minti daca as spune ca vizita mea nu are legatura cu Congresul PNL VIDEO

Intrebat sambata, intr-o conferinta de presa, care este motivul vizitei sale la Mehedinti, unde s-a intalnit inclusiv cu membri PNL, Ludovic Orban a raspuns, razand: "Ca sa zic ca nu are nicio legatura cu Congresul v-as minti"."Dar chiar fac parte... deci e a doisprezecea organizatie in care ma-am deplasat in ultimele doua luni, asa in conditiile pandemice care sunt. In special ne intalnim cu primarii, cu consilierii judeteni, cu viceprimarii, discutam chestiuni de ordonare a proiectelor, inclusiv a proiectelor locale, ce finantari posibile o sa fie pentru proiectele locale, fie pe fonduri guvernamentale, fie pe fonduri europene, discutam de diferitele proiecte care exista la nivelul comunitatilor locale sau regionale, de asemenea discutam chestiuni care tin in special de buna guvernare locala sau la nivel national.Practic nu pot sa zic ca e o vizita electorala, ca inca nu e declansata procedura de congres. Dar, de altfel, relatia mea cu PNL Mehedinti e o relatie extrem de apropiata", a afirmat Orban intr-o conferinta de presa sustinuta la Institutia Prefectului Mehedinti.La randul sau, Virgil Popescu l-a prezentat pe presedintele PNL drept "vechiul nostru prieten" aratand ca acesta "ramane prietenul nostru" ( al PNL Mehedinti - n.r.).Ludovic Orban a anuntat vineri ca 36 de organizatii PNL au votat, in biroul judetean, sustinerea candidaturii sale pentru un nou mandat la sefia partidului. Liderul liberalilor a mai spus ca va avea loc anul acesta Congresul formatiunii, insa evenimentul va fi organizat in functie de cum va permite situatia epidemiologica.