Ludovic Orban, despre numirea Vioricai Dancila la BNR: Cred ca o recomanda vocea si talentul

"Stirea initiala am inteles ca nu e adevarata. Ca e angajata ca nu stiu ce consilier la nu stiu ce departament", a declarat Ludovic Orban , marti la Parlament.Chestionat ce o recomanda pe Viorica Dancila pentru a fi numita la BNR, liderul liberalilor a replicat: "Vocea si talentul"."As prefera sa nu comentez. Politica de cadre o face Banca Nationala", a adaugat Orban. Intrebat daca numirea Vioricai Dancila nu este o forma de recompensare a acesteia pentru ca l-a sustinut pe Mugur Isarescu pentru prelungirea mandatului de guvernator, Orban a raspuns: "Eu pot sa va spun doar ca am avut o colaborare foarte buna cu BNR in perioada pandemiei, ca BNR a sustinut demersurile Guvernului, ne-am coordonat politicile si ca literalmente colaborarea cu BNR a fost benefica pentru economia romaneasca. In ceea ce priveste angajarea de cadre la BNR nu ma intrebati pe mine, nu ma priveste".Fostul premier Viorica Dancila, fost candidat al PSD la prezidentiale in 2019, a fost numita consultant de strategie al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, conform Biroului de presa al BNR.Dancila a fost angajata in 15 mai.Pentru a se angaja in corpul consilierilor, din care mai fac parte circa 20 de persoane, Dancila a depus un dosar si a sustinut un interviu.Viorica Dancila l-a sustinut pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR in 2019, in ciuda faptului ca Liviu Dragnea voia instalarea unei alte conduceri la banca centrala. De asemenea, in scandalul repatrierii rezervei de aur a BNR, Dancila a semnat un punct de vedere al guvernului in care arata ca orice modificare a statului BNR - ceea ce era cazul cu legea promovata de Liviu Dragnea - trebuie avizata de Banca Centrala Europeana.