Presedintele PNL vrea consens in coalitie cu privire la desfiintarea Sectiei Speciale

"Continuam discutiile pe aceasta tema. Toate formatiunile vor desfiintarea sectiei speciale. (...) Continuam sa cautam o solutie consensuala cu privire la desfiintarea SIIJ", a spus Orban , dupa sedinta coalitiei care a avut loc la sediul Guvernului.Discutiile s-au impotmolit din cauza UDMR , care a explicat ca este de acord cu eliminarea super-imunitatii magistratilor, asa dupa cum a cerut Comisia de la Venetia, insa insista ca dosarele de coruptie ale acestora sa nu se intoarca la DNA, ci la Parchetul general.Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a afirmat ca SIIJ nu a putut fi desfiintata pana in acest moment, pentru ca UDMR era, la momentul infiintarii sectiei, alaturi de PSD . "A votat si infiintarea SIIJ, a votat si legile Justitiei varianta Iordache, a votat si Codul penal si cel de procedura penala. Odata ce s-a incheiat acel capitol, trecem deoparte si incercam sa cream ceva nou si sperand cumva ca o sa isi schimbe atitudinea si abordarea fata de Justitie, fata de lupta anticoruptie. Partial, am avut semnale ca acest lucru se intampla", a declarat Stelian Ion, duminica, la Prima TV.Luni, vicepremierul Dan Barna a afirmat ca, atat timp cat nu se gaseste in coalitia de guvernare o solutie pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie, o sesiune extraordinara a Parlamentului este "prematura" si "nefunctionala". "Amendamentul UDMR care se afla in momentul de fata in comisia de la Senat este unul care nu desfiinteaza SIIJ. Amendamentul UDMR nu face decat sa mute sectia speciala dedicata magistratilor la Parchetul General. Nu ne putem permite, ca stat, sa transmitem acest mesaj de reforma ca si gluma, prin care, in loc sa desfiintam SIIJ, pur si simplu schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita si mutam o sectie speciala dedicata tot magistratilor la Parchetul General. (...) Ideea propusa de UDMR, acest amendament toxic, (...) este de neacceptat", a sustinut Barna, dupa sedinta Biroului National al USR PLUS.