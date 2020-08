Premierul Orban, despre inaugurarea metroului din Drumul Taberei in septembrie: "Mi se pare normal ca metroul sa fie pus in functiune atunci cand poate fi pus in functiune"

Seful Executivului a mai spus ca atunci cand va fi gata metroul, bucurestenii il vor putea folosi. Cu o zi in urma, ministrul Transporturilor Lucian Bode , a afirmat ca metroul din Drumul Taberei ar putea fi inaugurat in aproximativ o luna, iar in septembrie "sa vedem trenurile de metrou circuland pe M5"."Mie mi se pare normal ca metroul sa fie pus in functiune, atunci cand poate fi pus in functiune. Cand va fi gata si cetatenii din Bucuresti vor putea sa il foloseasca, atunci va fi pornit si nu cred ca e un lucru negativ sa dai drumul la circulatie pe un tronson de metrou mult asteptat din Bucuresti", a afirmat Ludovic Orban, intrebat vineri intr-o conferinta de presa la Timisoara daca i se pare normal ca metroul din Drumul Taberei sa fie inaugurat fix in perioada alegerilor locale.Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat, pentru Radio Romania Actualitati, ca Metrorex a reusit sa solutioneze problema infiltratiilor de apa pe santierul Magistralei de metrou M5, lucru care va permite ca metroul din Drumul Taberei sa fie inaugurat in aproximativ o luna, iar in septembrie "sa vedem trenurile de metrou circuland pe M5""Saptamana aceasta, luni, au inceput testele instalatiilor electro-energetice si acestea sunt in regula, se fac si testele dinamice cu 8 trenuri pentru teste dinamice si inmagazinarea tonajului de rodaj. De luni, 24 august, Comisia de Receptie incepe receptia pe specialitati, pe componente si in paralel se realizeaza si receptia la terminarea lucrarilor respectiv la punerea in functiune a instalatiilor. Speram ca toate aceste proceduri sa se realizeze intr-un timp cat mai scurt astfel incat in septembrie sa putem sa vedem trenurile de metrou circuland pe M 5", a declarat Lucian Bode pentru RRA.Lucrarile la magistrala M5 de metrou pe ruta Eroilor - Drumul Taberei au inceput in 2012 si au avut un prim termen de finalizare a lucrarilor in 2015. Linia 5 de metrou va avea o lungime totala de 6,7 kilometri, zece statii si un depou, situat la statia Valea Ialomitei.