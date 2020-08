Orban despre motiunea de cenzura: "Potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca Romania"

"Dupa cum bine stiti, negocierile nu sunt publice. Ar fi culmea sa va dau acum lista parlamentarilor cu care am negociat, ca sa stie PSD cu cine am negociat. Voi face o previziune in aproprierea motiunii de cenzura, cum am facut si pana acum. Nu i-as spune motiune de cenzura, i-as spune potiunea de cianura cu care PSD vrea sa otraveasca iar Romania. E un ac de iresponsabilitate politica sa depui in aceasta perioada motiune de cenzura. PSD nu mai are ce sa caute la guvernare, iar cei care vor hotari cine va guverna Romania sunt romanii care vor vota la alegerile locale si parlamentare", a afirmat Ludovic Orban joi, la evenimentul de semnare a contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de reabilitare si modernizare a drumului Valea Doftanei - Bradet.Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis ca va fi un plen reunit al Camerei Deputatilor si Senatulului luni, de la ora 14.00, pentru a dezbate si vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Orban.Sunt 205 semnaturi la motiunea de cenzura, iar pentru a trece in Parlament sunt necesare 233 de voturi.Guvernul a sesizat la CCR un conflict juridic de natura constitutionala intre Executiv si Parlament din cauza depunerii motiunii de cenzura in perioada vacantei parlamentare. Partile implicate in conflict trebuie sa transmita pana la 1 septembrie punctele de vedere, urmand ca CCR sa stabileasca o zi pentru sedinta in care vor fi sustinute opiniile.